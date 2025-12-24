為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東6.1地震公寓大樓失火！廣播系統燒掉 住戶靠群組通報驚逃

    2025/12/24 20:22 記者劉人瑋／台東報導
    從大樓外即可見到內部機組曾燒毀模樣。（記者劉人瑋攝）

    從大樓外即可見到內部機組曾燒毀模樣。（記者劉人瑋攝）

    台東縣卑南鄉傍晚間5點47分發生規模6.1地震，台東地區賣場、住家等建物陸續傳出災情，市區一棟公寓大樓還發生火警，上百住戶趕緊逃出，大人心驚膽跳，小孩卻照玩不誤，猛玩平板喊「才不怕地震」，爸爸聽得猛翻白眼。

    台東市區超過十樓高的公寓大樓地震後傳出火警，警消到場發現，一樓大廳櫃檯後方電信交換機起火，火勢已撲滅。住戶說，負責通知大家逃亡的廣播系統燒掉，無法發出警報，根本不知發生何事，還是靠著手機群組互相通報，才知道要逃亡！

    大樓其餘逃生系統仍正常發揮，有一家子剛好坐電梯下樓時遇到地震，震後電梯才續降到1樓供民眾離開後，無法再立即乘坐。住在5樓的住戶說，自己只聞到燒塑膠味，不知發生什麼事，倒是兒子下班見大批消防車急駛而來，才來電通知逃亡。

    大樓外空地站了上百名住戶，許多兒童玩得十分開心，大人則是持續仰頭望著自家，有兒童一直玩著平板卻說，「因為一直玩，所以沒感到害怕」，還是爸爸通知自己快逃才只好下樓；爸爸聽了無言翻白眼。

    大廳和另一側空地處處站著外逃住戶。（記者劉人瑋攝）

    大廳和另一側空地處處站著外逃住戶。（記者劉人瑋攝）

    大廳和另一側空地處處站著外逃住戶。（記者劉人瑋攝）

    大廳和另一側空地處處站著外逃住戶。（記者劉人瑋攝）

