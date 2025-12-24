衛武營深入矯正學校 FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》溫暖少年

FOCASA馬戲團《潘朵拉的盒子》為矯正少年注入希望與歡笑。（衛武營提供）

「衛武營藝企學」首度走出場館，深入高雄矯正學校明陽中學，由FOCASA 馬戲團演出《潘朵拉的盒子》，用歡笑與驚嘆聲打破高牆氛圍，為矯正少年帶來溫暖與希望。

衛武營國家藝術文化中心致力推動藝術平權，推動「衛武營藝企學」計畫7年，超過11萬名師生走進劇場，這次首度走出場館，深入高雄矯正學校明陽中學，讓藝術走入學校與社區。

藝術總監簡文彬以演出意象勉勵師生，「就讓我們一起走進這片FOCASA馬戲團為我們營造的森林，透過構思、幻想、營造屬於自己的宇宙，打開《潘朵拉的盒子》，讓身懷絕技的小精靈，幫我們抵擋災難、痛苦及禍害」，他強調，藝術並不遙遠，期盼透過這場演出，讓大家擁有一個覺得「心情變好」瞬間，並從中獲得新的感受與能量。

明陽中學校長涂志宏表示，學生雖然有著破碎的過去，但校方致力透過教育與關懷，引導他們理解人生雖不能重來，卻有千千萬萬種走法，這是馬戲演出第一次入校，傳統馬戲常以動物演出或奇人異士展示，但當代馬戲轉為以「人」為核心，展現力量、平衡與團隊合作，他相信學生能從表演者追求身體極限中，投射自己，並體會挑戰背後靠的是毅力與不斷的鍛鍊。

FOCASA馬戲團以《潘朵拉的盒子》為主題，演繹希臘神話中雖釋放出災難與痛苦，卻將最重要「希望」留在盒子裡故事，演員以精湛技藝與幽默互動，讓原本拘謹的學生們逐漸卸下心防，學生頻頻發出驚嘆聲和歡呼聲，令校方感到很感動，希望透過這樣的演出，讓他們情緒能有正確出口。

衛武營藝術總監簡文彬（左）與明陽中學涂志宏校長（右）合影。（衛武營提供）

