平安夜震撼台東 多家賣場提早打烊

接近震央卑南鄉的台東市叮哥豐田店設備掉落滿地，提早打烊。（民眾提供）

聖誕夜前夕地牛大翻身！今天傍晚5點47分，台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1的極淺層強震，震源深度僅11.9公里。這場突如其來的強震，造成多家連鎖賣場因貨架倒塌、商品毀損嚴重，於晚間緊急宣布「提早打烊」，接近震央卑南的大全聯及叮哥飲料豐田店都因貨物掉落、設備傾倒，暫停營業。

根據民眾提供的照片與社群媒體上的畫面顯示，台東多家五金賣場、連鎖超市如大全聯、正一五金行等皆傳出災情。畫面中可以看到，成排的醬油、米酒等玻璃瓶罐不敵劇烈搖晃，「跳水式」從貨架跌落，液體與碎玻璃流滿一地，空氣中瀰漫著濃厚的酒醋味。此外，零食餅乾、生活雜貨也散落在狹窄走道，讓原本準備購物的民眾嚇得倉皇逃生。

一名超市店員在網路上無奈發文：「本來準備下班去慶祝聖誕，現在只能留下來清玻璃碎片。」由於現場混亂且仍有餘震風險，包含部分地區的連鎖賣場、五金百貨均在門口張貼公告，表示「內部整理中，今日提早結束營業」。

卑南民眾直呼「以為要斷了」 台東市區民眾：「地震那一秒，全賣場的人都往門口衝，東西倒下來的聲音超恐怖。」

由於震央位於陸地且深度極淺，氣象署提醒東部民眾在未來3天內，務必留意規模5以上的強烈餘震，並遠離山區與可能掉落招牌的街道。目前台東縣政府已啟動災情查報，除賣場受損與局部停水外，尚未傳出重大傷亡，但平安夜這場「驚喜」已讓不少民眾度過了一個不安的夜晚。

