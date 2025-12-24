為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    迎聖嬰！屏東「萬金聖母聖殿」子夜彌撒耶誕味濃

    2025/12/24 19:24 記者陳彥廷／屏東報導
    萬金聖母聖殿。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖母聖殿。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣萬巒鄉的萬金聖母聖殿是全台最古老的天主堂，今年「耶誕季」除了馬槽展，社區發展協會也請來餐車在活動中心前擺市集，並將整個村落打造成濃濃的耶誕味，夜間的子夜彌撒及親吻聖嬰，更是平安夜的最高潮。

    萬金耶誕季可說是南部獨樹一格的耶誕祭典，今天從白天開始就陸續有人車進入，傍晚人潮更是一波波，報佳音、祈福、燈光音樂及街頭藝人表演秀等活動，往常寧靜的村落，與各地來的遊客及信徒共同沉浸在濃濃的耶誕氣氛中。

    今晚萬金聖母聖殿進行傳統迎聖嬰活動，今年的迎聖嬰地點在赤山村的「老厝54」，主日學的學童扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車由神父帶領，在眾人簇擁下前往迎接聖嬰回到聖殿，過程莊嚴聖潔。

    萬金村長也是萬金社區發展協會理事長的潘譽仁說，今年還有麻油雞分送，希望在冬天與人共同分享溫暖，並在教堂區內設置老照片展，搭配佈置的耶誕樹及燈飾妝點過的聖堂本身，還有整個村落的燈景，希望讓萬金耶誕城的氛圍更加濃厚。

    萬金聖殿光環境。（記者陳彥廷攝）

    萬金聖殿光環境。（記者陳彥廷攝）

    馬槽展吸睛。（記者陳彥廷攝）

    馬槽展吸睛。（記者陳彥廷攝）

