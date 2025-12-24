行憲紀念日及元旦出勤 雇主應加倍給付工資

12月25日行憲紀念日及明年元旦已納入應休假日，雇主應給予勞工休假且照給工資。（圖由勞工局提供）

「紀念日及節日實施條例」公布施行後，已將12月25日行憲紀念日納入應休假日，緊接而來的元旦，雇主應給予勞工休假且照給工資；如休假日適逢勞工每週的休息日或例假，勞雇雙方應協商擇期補假。如果使勞工在法定休假日或補假日出勤，應加倍給付工資。

新北市勞工局表示，因法定休假日與週休二日的例假及休息日，在勞動基準法的工時、工資計算倍率及出勤規範都不相同，採取排班制的事業單位，在與勞工排定休假時，雙方應於班表或出勤紀錄標明為法定休假日、例假或休息日等假別，避免日後發生工資計算等爭議。

此外，日前行政院已核定調升明年最低工資，自115年1月1日起，時薪制勞工每小時最低工資應達196元，月薪制勞工每月最低工賣應達2萬9500元，不論本國或外籍勞工皆適用，不得低於法定標準。

勞工局指出，事業單位如有違反上述規定，依勞動基準法及最低工資法，可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊。

