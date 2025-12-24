為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    企業認養圓夢 苗栗特教98名學生喜過耶誕

    2025/12/24 19:33 記者彭健禮／苗栗報導
    和峰食品股份有限公司啟動「耶誕圓夢計畫」，認養苗栗特殊教育學校全體98名學生心願禮。（圖由和峰食品提供）

    和峰食品股份有限公司啟動「耶誕圓夢計畫」，認養苗栗特殊教育學校全體98名學生心願禮。（圖由和峰食品提供）

    歲末年終之際，和峰食品股份有限公司啟動「耶誕圓夢計畫」，認養苗栗特殊教育學校全體98名學生心願禮，今（24）日下午帶著禮物及雞排與珍珠奶茶，並安排Ahaa中華人文藝術美學關懷聯合會劇團演出，員工則採分班、桌邊互動方式陪伴學生用餐、進行簡單遊戲及發送禮物，讓孩子們在輕鬆歡樂的氣氛中感受滿滿的節慶溫暖。

    和峰食品表示，不同於傳統企業單向捐贈模式，此次活動以「員工自由樂捐、全新物資」為核心，強調由下而上的參與精神。公司向全體同仁發出募集號召，鼓勵員工依特教國中、高中學生需求挑選合適的聖誕禮物，並訂定「每人至少捐贈兩份全新未使用物資」的原則，確保孩子們收到的每一份禮物都兼具實用性與誠意。

    活動獲得員工熱情響應，募集了全數孩子心願禮，有布偶、籃球等，今天下午扮成耶誕老公公前往發送，孩子們收到都開心不已。

    活動獲得員工熱情響應，募集了全數孩子心願禮，有布偶、籃球等，孩子們收到都開心不已。（圖由和峰食品提供）

    活動獲得員工熱情響應，募集了全數孩子心願禮，有布偶、籃球等，孩子們收到都開心不已。（圖由和峰食品提供）

    孩子們開心不已。（圖由和峰食品提供）

    孩子們開心不已。（圖由和峰食品提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播