企業認養圓夢 苗栗特教98名學生喜過耶誕

和峰食品股份有限公司啟動「耶誕圓夢計畫」，認養苗栗特殊教育學校全體98名學生心願禮。（圖由和峰食品提供）

歲末年終之際，和峰食品股份有限公司啟動「耶誕圓夢計畫」，認養苗栗特殊教育學校全體98名學生心願禮，今（24）日下午帶著禮物及雞排與珍珠奶茶，並安排Ahaa中華人文藝術美學關懷聯合會劇團演出，員工則採分班、桌邊互動方式陪伴學生用餐、進行簡單遊戲及發送禮物，讓孩子們在輕鬆歡樂的氣氛中感受滿滿的節慶溫暖。

和峰食品表示，不同於傳統企業單向捐贈模式，此次活動以「員工自由樂捐、全新物資」為核心，強調由下而上的參與精神。公司向全體同仁發出募集號召，鼓勵員工依特教國中、高中學生需求挑選合適的聖誕禮物，並訂定「每人至少捐贈兩份全新未使用物資」的原則，確保孩子們收到的每一份禮物都兼具實用性與誠意。

活動獲得員工熱情響應，募集了全數孩子心願禮，有布偶、籃球等，今天下午扮成耶誕老公公前往發送，孩子們收到都開心不已。

