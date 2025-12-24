台東卑南連4震 最大規模6.1 一週內恐有規模5.5-6餘震

國家級警報發布情況。（圖為中央氣象署提供）

台東今日晚間至今已連4震，最大為17時47分發生芮氏規模6.1的地震，台東縣卑南最大震度達到5弱，中南部地區也普遍有3級、4級震度，北部地區也有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，未來3至7天內可能再有規模5.5至6的餘震出現，提醒民眾做好防震準備。

中央氣象署指出，今日台東縣政府北方10.1公里處發生芮氏規模6.1的地震，且地震深度僅11.9公里，台東縣卑南最大震度達到5弱，台東縣台東市、花蓮縣富里、屏東縣三地門最大震度達到4級，另高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、高雄市、雲林縣、嘉義市、彰化縣等也普遍有3級震度。

此外，台灣其他縣市也普遍出現1級、2級震度，幾乎全台有感。吳健富指出，這次地震屬於極淺層地震，且規模超過6，對於鄰近震央的區域影響相當明顯，其他地區也有搖晃感。

之後台東卑南在晚間18:39、18:48及19:07又接連發生3次地震，規模在3.7-3.1， 最大震度3級。

氣象署對首波地震，總計發出3報國家級警報，除基隆、金馬等未達標準外，其他縣市的民眾應該都有收到通知。吳健富說，第一報於地震發生後8.3秒對台東縣、花蓮縣發出，當時預估地震規模為5.9；第二報於地震發生後8.7秒對宜蘭縣、新竹縣市等發出，第三報則在地震後9.2秒發出。

吳健富解釋，台灣70%的地震都發生在東部地區，這次地震是歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞所致，海岸山脈、卑南一帶的地震深度普遍較淺，後續3天至7天期間，仍可能再有規模5.5至6的餘震出現，提醒民眾注意，且台灣本身就是地震頻繁的地區，民眾務必平時就要做好防震準備。

另吳健富指出，這次地震發生位置週邊，在過去就有較多規模5.0以上的地震，且地震深度常常在30公里以內，2006年4月1日也曾發生規模6.2的地震，且地震深度僅7.2公里，造成台東縣消防局大樓輕微受損。

台東今日晚間17時47分發生芮氏規模6.1的地震。（圖為中央氣象署提供）

歷史地震分佈。（圖為中央氣象署提供）

