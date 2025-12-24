為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    耶誕老人桃機開麋鹿拖車送機 NSYO銅管樂隊快閃演出

    2025/12/24 19:39 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃勤員工裝扮成聖誕老人現身機坪，向機組員及旅客傳遞聖誕祝福。（桃園航勤提供）

    明天是耶誕佳節，桃園機場今天瀰漫濃濃耶誕氛圍，NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊在第二航廈演出耶誕創意樂曲，傳遞桃園機場耶誕節的歡樂氣氛。桃園航勤也有機坪地勤人員裝扮成耶誕老人，開麋鹿航機拖車送機，為機組員與旅客送上耶誕祝福。

    NSO國家交響樂團法國號演奏家黃任賢老師應義美吉盛公司與義美文教基金會邀請，下午帶領九位NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊成員，在桃園機場第二航廈演出耶誕創意樂曲。美妙的音符和絕美的樂音讓桃園機場瀰漫耶誕歡樂氛圍，溫暖人心的樂曲也為國內外旅客送上滿滿平安溫暖的祝福。

    此外，桃園航勤於耶誕節期間特別規劃節慶應景活動，節慶元素融入地面勤務，地勤人員裝扮成耶誕老人現身機坪，在確保作業安全無虞的前提下，駕駛裝飾成麋鹿的航機拖車送機，向機組人員傳遞節日祝福，旅客也能透過機艙窗戶看見耶誕老人揮手送別，給旅客帶來驚喜與溫暖。

    NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊，在第二航廈演出聖誕創意樂曲，讓桃園機場瀰漫聖誕歡樂氛圍。（記者朱沛雄攝）

    NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊，在第二航廈演出聖誕創意樂曲，民眾還可以獲得聖誕老人分送的泡芙，讓桃園機場瀰漫聖誕歡樂氛圍。（記者朱沛雄攝）

    NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊，在第二航廈演出聖誕創意樂曲，讓桃園機場瀰漫聖誕歡樂氛圍。（記者朱沛雄攝）

    桃園航勤於聖誕節期間把航機拖車裝飾成麋鹿造型。（桃園航勤提供）

    桃勤員工裝扮成聖誕老人現身機坪，向機組員及旅客傳遞聖誕祝福。（桃園航勤提供）

    NSYO國家青年交響樂團銅管樂隊，在第二航廈演出聖誕創意樂曲，讓桃園機場瀰漫聖誕歡樂氛圍。（記者朱沛雄攝）

