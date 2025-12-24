為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄focus 13商場今傍晚試營運 不巧碰上地震

    2025/12/24 19:46 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」試營運。（focus 13提供）

    高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」試營運。（focus 13提供）

    台南林百貨投資3億元打造的高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」，今（24日）傍晚開始試營運，網羅近40家特色品牌，吸引許多民眾參觀，但沒多久高雄就發生最大震度3級地震，虛驚一場；外界則看好該商場可與高流中心、亞果遊艇碼頭、假日文創市集，一路串連到駁二特區，形成完整的港灣觀光動線。

    高雄流行音樂中心建築4個區域，分別呈現鯨魚、海豚、珊瑚及巨浪等意象，「focus 13」位於珊瑚礁群，屋頂以大量六角形結構體組成，內部規畫兩層樓，總面積2100坪。原本預計今年5月開幕，但因內部整體空間較獨特，並非方方正正的商場規畫，需進一步設計規劃，導致營運日期延後超過半年。

    全台唯一擁有海景視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，終於在今（24）天平安夜傍晚5點正式試營運，場域以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，透過氣泡、海流、鯨魚噴水等意象，結合光影與動態線條，構築沉浸式空間體驗，特別於入口處打造高達6米的大型浪子氣偶，迎接來訪民眾。

    「浪子」由韓國知名藝術家鄭知淑操刀設計，取材自高雄的海洋文化與潮流生活。試營運期間，除推出浪子限定周邊滿額贈活動外，也同步祭出多項人氣美食優惠。並攜手台南指標性音樂選品品牌「四四拍（44bit Records）」， 從24至28日連續五天，邀請DJ現場演出，透過黑膠選曲與現場播放，為港灣空間注入獨有的聲音節奏。

    內部空間方面，1樓「潮礁風格」聚焦潮流選物與設計品牌，打造個性鮮明的生活風格場域；2樓「汐嶼食光」以輕食、咖啡與舒適座席為主軸，館內集結近40個風格品牌，橫跨飲食、風格選品、美妝與生活選物，包括翰林茶館全新餐食、鍋物品牌「二旭鍋」，及春囍打邊爐 × 國秀攜手打造的全新品牌「Meat Cute」。

    FOCUS 13強調，承襲台南「林百貨」的文化底蘊，融合「FOCUS時尚流行館」的潮流基因，並向高雄作為港灣城市的重要歷史節點13號碼頭致敬，鄰近光榮碼頭與輕軌站，步行僅需3分鐘即可抵達。

    「focus 13珊瑚廣場」網羅近40家特色品牌。（業者提供）

    「focus 13珊瑚廣場」網羅近40家特色品牌。（業者提供）

    「FOCUS 13 珊瑚廣場」，以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，結合氣泡、海流、鯨魚噴水等意象。（業者提供）

    「FOCUS 13 珊瑚廣場」，以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，結合氣泡、海流、鯨魚噴水等意象。（業者提供）

    「focus 13」位於高流中心的珊瑚礁群。（業者提供）

    「focus 13」位於高流中心的珊瑚礁群。（業者提供）

    「FOCUS 13 」擁有無敵海景視野。（業者提供）

    「FOCUS 13 」擁有無敵海景視野。（業者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播