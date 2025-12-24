高雄focus 13商場今傍晚試營運 不巧碰上地震

高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」試營運。（focus 13提供）

台南林百貨投資3億元打造的高雄亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」，今（24日）傍晚開始試營運，網羅近40家特色品牌，吸引許多民眾參觀，但沒多久高雄就發生最大震度3級地震，虛驚一場；外界則看好該商場可與高流中心、亞果遊艇碼頭、假日文創市集，一路串連到駁二特區，形成完整的港灣觀光動線。

高雄流行音樂中心建築4個區域，分別呈現鯨魚、海豚、珊瑚及巨浪等意象，「focus 13」位於珊瑚礁群，屋頂以大量六角形結構體組成，內部規畫兩層樓，總面積2100坪。原本預計今年5月開幕，但因內部整體空間較獨特，並非方方正正的商場規畫，需進一步設計規劃，導致營運日期延後超過半年。

全台唯一擁有海景視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，終於在今（24）天平安夜傍晚5點正式試營運，場域以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，透過氣泡、海流、鯨魚噴水等意象，結合光影與動態線條，構築沉浸式空間體驗，特別於入口處打造高達6米的大型浪子氣偶，迎接來訪民眾。

「浪子」由韓國知名藝術家鄭知淑操刀設計，取材自高雄的海洋文化與潮流生活。試營運期間，除推出浪子限定周邊滿額贈活動外，也同步祭出多項人氣美食優惠。並攜手台南指標性音樂選品品牌「四四拍（44bit Records）」， 從24至28日連續五天，邀請DJ現場演出，透過黑膠選曲與現場播放，為港灣空間注入獨有的聲音節奏。

內部空間方面，1樓「潮礁風格」聚焦潮流選物與設計品牌，打造個性鮮明的生活風格場域；2樓「汐嶼食光」以輕食、咖啡與舒適座席為主軸，館內集結近40個風格品牌，橫跨飲食、風格選品、美妝與生活選物，包括翰林茶館全新餐食、鍋物品牌「二旭鍋」，及春囍打邊爐 × 國秀攜手打造的全新品牌「Meat Cute」。

FOCUS 13強調，承襲台南「林百貨」的文化底蘊，融合「FOCUS時尚流行館」的潮流基因，並向高雄作為港灣城市的重要歷史節點13號碼頭致敬，鄰近光榮碼頭與輕軌站，步行僅需3分鐘即可抵達。

「focus 13珊瑚廣場」網羅近40家特色品牌。（業者提供）

「FOCUS 13 珊瑚廣場」，以「OCEAN POP 潮流湧現」為主題，結合氣泡、海流、鯨魚噴水等意象。（業者提供）

「focus 13」位於高流中心的珊瑚礁群。（業者提供）

「FOCUS 13 」擁有無敵海景視野。（業者提供）

