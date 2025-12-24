北捷12/26高強度演練 市府將納入細胞簡訊發放

蔣萬安主持公安督導會報。（記者甘孟霖攝）

1219台北捷運連續攻擊事件釀4人死亡悲劇。台北市政府將於12月26日進行高強度演練，模擬類似事件上演時，相關單位與民間營業場域如何配合因應。今（24日）北市府進行公安督導會報，針對此案進行專案報告，也拍板在演練過程要加入細胞簡訊的發送，以更真實模擬狀況；另外，針對跨年晚會，消防局也指出，災害應變中心（EOC）人力將提前進駐晚會指揮中心，因應緊急狀況。

台北市長蔣萬安今下午主持維護公共安全督導會報，警察局、台北捷運公司、消防局等單位，報告1219事件精進作為，以及26日將登場的高強度演練，及今日預演狀況。

請繼續往下閱讀...

警察局指出，事件發生後，已檢討並針對重要轉接樞紐捷運站安全維護加強，也支援3分隊的保安警力；另轄管分局要加強複式巡簽。針對百貨公司、觀光景點等人潮聚集處，協同場所管理單位強化聯防。此外，針對勤務精進，已依照指示研議辦理介接捷運監視器。

因應此案，消防局、警察局修正北市府「災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書」，警察局提供「發送原則」、「發送內容」等資訊給災防辦彙整，即刻簽辦含送災害訊息廣播平台維運單位備查，並副知內政部、國家通訊傳播委員會及行政院災防辦；相關計畫送中央備查後，警察局可依情境發送細胞簡訊。

未來有關重大事件發送原則為，因發生重大治安事件，造成特定地區或一定範圍內民眾生命財產高度危險性，可能導致人員傷亡或重大公共安全風險，經發布機關首長、指揮官或其授權人員研判有緊急發送必要，包含隨機襲擊（槍擊、持刀）、挾持人犯、劫持交通工具、重大縱火案，以及丟擲爆裂物等危險物品。

此外，近期市府將有大型活動包含跨年晚會及元旦路跑活動，過往北市府將指揮中心設置於市政大樓一樓大廳，今年也協調先將災害應變中心人力預先進駐，因應緊急狀況。

副市長張溫德指出，今天前往觀看預演，各單位都積極投入，但針對民間場域如商店街櫃位等單位，希望與業者合作，看如何善用既有資源搭配疏散引導計畫，將納入26日的高強度演練當中。

蔣萬安裁示，消防局要將災防告警細胞簡訊納入26日的演練當中實體測試，也來檢驗相關成效，作為後續精進調整參考；而為避免民眾恐慌，訊息一定要加註是測試。此外，大型活動最怕引發踩踏事件，也請各單位在舉辦活動前透過多元管道加強宣導民眾安全意識，也加強全民防衛、自我保護的相關能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法