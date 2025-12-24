為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南官田國小耶誕披薩烘焙DIY 食農實作體驗好玩好吃

    2025/12/24 19:22 記者楊金城／台南報導
    台南官田國小學生學習製作披薩。（學校提供）

    台南官田國小學生學習製作披薩。（學校提供）

    耶誔節前夕，台南市官田國小舉辦「聖誕PIZZA烘焙DIY」活動，學生從學校「幸福農場」親手採摘自己栽種的玉女小番茄及高麗菜，在新設置的「菱波食光」食育教室製作披薩，體驗從農場到餐桌的完整流程，展現食農教育深化與跨領域教學成果。

    這堂耶誕披薩實作課，學生不僅在農場認識各種蔬菜的特性與營養價值，也在老師曾清珠、黃冠銘指導下進行披薩製作，依個人喜好選擇食材、鋪放餡料，展現創意與自主學習精神。

    披薩並特別利用專業型炫風式烤箱進行烘烤，縮短烘烤時間並提升食品安全與品質。不到10分鐘，數十份色香味俱全的披薩就陸續出爐，香氣在食育教室中飄散，吸引師生驚呼連連。學生們在活動中不僅學會披薩製作的基本步驟，更在實作中理解「食材從何而來」、「如何處理食物」等飲食營養概念。

    校長陳慶林表示，透過耶誕PIZZA實作活動，學生不只是學會料理技巧，更能體會從土地到餐桌的過程，這正是食農教育的核心精神。

    學生陳可唯、余緁穎說，自己親手採摘的小番茄放在披薩上，吃起來特別甜美，學做披薩很有成就感，也將為家人製作披薩分享美味。

    台南市官田國小推動食農教育，新設置「菱波食光」食育教室。（學校提供）

    台南市官田國小推動食農教育，新設置「菱波食光」食育教室。（學校提供）

    學生在校內幸福農場採摘高麗菜進行披薩製作。（學校提供）

    學生在校內幸福農場採摘高麗菜進行披薩製作。（學校提供）

