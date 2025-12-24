吃饅頭夾蛋險吞刀片！業者反控造謠嗆告 爆料民眾怒：真他X噁心！

高雄一位民眾吃饅頭夾蛋驚見刀片。（Threads網友@ggggg_0730授權使用）

近日高雄一位民眾在某永和豆漿店點宵夜吃，吃到一半發現餐點藏了一塊刀片，拍下PO網後吸引數十萬名網友關注，高市衛生局也介入調查。不過店家堅決否認有刀片不慎混入餐點，今天（24日）還發聲明反控爆料民眾造謠，揚言要採取法律行動；爆料民眾同日也發聲回應，強調自己不會閒到自導自演去詆毀店家。

高雄一位健身教練22日在Threads貼文爆料，自己到某間永和豆漿店點了一顆饅頭夾蛋，才咬一口就發現蛋裡面暗藏一塊銀色的異物，拿出來仔細一看竟然是一個斷掉的剪刀刀片，長度約莫一枚10元硬幣的直徑，讓他當場嚇傻。原PO透露，他後續有打電話給店家反應，但接聽的人一名員工阿姨，搞不清楚狀況，還一副不要緊的口氣，甚至反過來指責原PO很奇怪，宣稱他們開店這麼幾十年，只有他這個顧客有這問題。

這件事曝光後隨即引發網友熱議，網友紛紛痛批太誇張。昨天高市衛生局獲報後也到當事店家稽查，現場檢視煎蛋無異物，作業區內現有3支剪刀外觀也均完整無破損情形，業者宣稱店內的剪刀都是用來剪蛋餅或油條，民眾PO的照片並非該店所有。

而今天當事店家在臉書粉專PO出聲明：「本餐廳經營超過40年，以誠信立案，對食品品質之要求及控管十分嚴謹，注重美味、健康及衛生，力求卓越品質及安全，深受當地及國內外消費者信賴。然於114年12月22日赫見網友在Threads發表詆毀本餐廳食品品質文章及影片，並來電要求賠償，為經本餐廳服務人員表示需釐清事實經過，豈料網友透過新聞採訪及網路媒體渲染『饅頭夾刀片，店家不認帳』等謠言。」

「本餐廳嚴正否認，經調閱當日監視器錄影畫面，本餐廳作業流程均無缺失且經查使用剪刀之大小與網友宣稱差點吃到之剪刀刀刃大小明顯不同，均可證實網友及網路媒體報導純屬子虛烏有之不實謠言，嚴重詆毀本餐廳聲譽，本餐廳已透過管道逐一蒐證保存，特委請律師協助追究惡意造謠者之法律責任。」

對此，原PO今天也發聲回應：「各位，我沒有那個閒時間跟他們打官司，所以我先刪文，但大家自己心知肚明就好。我用我全家人的生命發誓，我不會閒到自己放金屬片進去來詆毀店家！我差點吃到死掉，結果就變成詆毀店家的加害者，真他X噁心！然後他們家店的谷歌評論可以自己去看一下，我只能說台灣的環境就是這樣。」

其他網友紛紛表示，「那個剪刀明顯跟蛋液混合在一起之後才煎出來的還能狡辯」、「他當然要拿聲明稿來壓你，你刪文就是你輸了，不追究就等於跟大眾默認他們的聲明是事實」、「好可怕，還要威脅顧客，我有看到那張照片，以後吃食物是不是都要從頭開始錄影自保」、「狹路相逢勇者勝，對方甚至要律師所發聲明稿就是要被栽贓的無罪抗辯，若你所言為真，應當完整拍攝那個金屬片是什麼部件」、「那個金屬刀片看就是沾著蛋液被煎熟的，如果是事後放進去的根本不可能沾黏熟蛋」。

