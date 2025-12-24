為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防無差別攻擊！高雄跨年維安升級 首度運用空拍機、360度攝影機

    2025/12/24 18:31 記者許麗娟／高雄報導
    因應跨年晚會人潮聚集，高市警將出動空拍機監控，確保治安無死角。（高雄市警察局提供）

    因應跨年晚會人潮聚集，高市警將出動空拍機監控，確保治安無死角。（高雄市警察局提供）

    為防堵張文無差別攻擊再現，高雄市警察局近日完成全市交通運輸場站與跨年活動維安沙盤推演，將首度運用空拍機、手臂盾牌及360度球型攝影機等新式裝備，掌握及提升人潮聚集區域的應變能力，確保大眾運輸及跨年晚會的安全維護。

    高雄市警察局長林炎田指出，今年跨年維安任務劃分為3大任務區，由前鎮、鳳山、新興分局分局長擔任現場指揮官，並特別運用「空拍機」及「360度球型攝影機」等先進設備，全方位蒐證與人流觀察，同步掌握周邊道路與人潮密度，即時引導疏散。

    此外，高市警局自12月19日起全面提升維安工作，針對捷運、輕軌、火車站及公車轉運站統合警力執行維安，至23日止，總計動員建制警力6198人次、支援警力80人次。

    在大眾運輸場站部分，於高雄車站、美麗島站、左營站等重要樞紐，統合警力與快速通報機制、重點樞紐駐守，由保安警察大隊員警全副武裝持手臂盾牌及長槍執行守望，深入月台層巡視，確保治安無死角。

    針對上下班尖峰時段，編排捷運隨車巡守任務；設置聯防通報，110勤務指揮中心一旦接獲報案，將同步通報捷警、各分局，與鐵路警察、港務警察及運輸部門安管人員，落實「通報、封鎖、壓制」。

    同時結合義警、義交、社區巡守隊等民力支援，針對人潮聚集場所加強巡守與交通引導；並指導公共場域及活動主辦單位聘僱相當人數保全人員，建立緊急通報窗口、舉辦應變演練，確保在突發狀況的第一時間能有效執行「初步管制與通報」。

    大眾運輸重要樞紐已提升見警率，由保安警察大隊員警全副武裝持手臂盾牌及長槍執行守望。（高雄市警察局提供）

    大眾運輸重要樞紐已提升見警率，由保安警察大隊員警全副武裝持手臂盾牌及長槍執行守望。（高雄市警察局提供）

