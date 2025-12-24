為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

    2025/12/24 18:34 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄里調整定案，7里拆分17里、14小里合併7里。（記者陳文嬋攝）

    高雄里調整定案，7里拆分17里、14小里合併7里。（記者陳文嬋攝）

    高雄市總人口數271.9萬人，全國前11大里包辦7里，民政局推動里別調整，今天拍板定案，左營等5區7里拆分17里、鳳山等4區14小里合併7里，總計新增10里、裁併7里，明年7月1日起正式實施，趕上明年底市長大選。

    高雄有38區共890里，全國前11大里包辦7里，以左營區3里最多，全國最大福山里人口數高達4.5萬人、全國第四菜公里3.4萬人、全國第七新上里近3萬人；還有全國第二鼓山區龍水里3.5萬人，其餘全國第九楠梓區清豐里、全國第十鼎泰里、全國第十一仁武區八卦里，人口數均超過2萬人。

    民政局推動5區7里拆分17里，光左營區有3大里，福山里拆為福山、福華、福檳、福榮等4里，菜公里拆分蔡公、高鐵、葫蘆3里，新上里分成新上里、新超里；鼓山區龍水里拆為北美術館里、南美術館里，楠梓區清豐里分成清豐、清翔里，仁武區八卦里拆為八卦、八德里。

    此外，原民區那瑪夏區達卡努瓦里拆分2里，分別為達卡努瓦里及瑪星哈蘭里；三民區鼎泰里原本要拆分3里，但因協調時間較晚，地方尚未達成共識，這波暫不調整。

    另4區14小里合併7里，包括鳳山區縣口里併入成功里、楠梓區宏南里併入宏毅里，鹽埕區博愛里與慈愛里合併為北端里；高雄前10小里以左營區8里最多，將調整合併為4里，其中祥和里併入屏山里、聖西里併入聖南里、中南里併入中北里、廍南里與廍北里合併為廍後里。

    民政局同步網站設置「高雄市里鄰編組及調整專區」，方便民眾查詢了解，強調里界調整後，證件不用換、投票不影響、權益不受損；民眾關心的學區劃分、管制學區入學規則，不因里界調整而變動，僅里名稱改變，市府將一併修正；門牌格式為區+路街名+號碼無需更換，民眾倘無遷徙或戶籍異動，國民身分證及戶口名簿毋庸換領；戶政事務所也將主動通報監理、稅捐、地政、健保、台電、台水及金融等機關。

    高雄里調整定案，7里拆分17里、14小里合併7里。（市府提供）

    高雄里調整定案，7里拆分17里、14小里合併7里。（市府提供）

