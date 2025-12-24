為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    又翻車！蘇一峰稱氣喘藥因健保退台 藥廠澄清：全球停產

    2025/12/24 18:10 記者林志怡／台北報導
    網紅醫師蘇一峰今日連續發文稱，因為健保藥價過低，讓氣喘患者隨身攜帶的2款藥品退出台灣，但藥廠澄清，2項藥品是全球停產。（取自蘇一峰臉書）

    網紅醫師蘇一峰今日連續發文稱，因為健保藥價過低，讓氣喘患者隨身攜帶的2款藥品退出台灣。但藥廠透過聲明稿澄清，藥品並非單獨退出台灣，而是有計劃的全球逐步停產，最後一批輸台到貨日為2026年9月；衛福部食藥署則回應，國內有至少3張其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證，目前都正常供應中。

    蘇一峰今日連發2篇貼文，首篇開篇就稱「這次要出人命了」並指出「備喘全」和「備勞喘」等2款隨身攜帶用的氣喘與肺阻塞急救藥物是因台灣藥價低、德國原廠空運來台不敷成本，同時嘲諷「全都要感謝台灣的『任性』醫療」、「台灣健保有錢能買1針1億元的藥品」，讓病患帶在身上救命、吸200次只130元的藥物卻因藥價太便宜要退出台灣。

    然而，持有該2款藥物藥品許可證的台灣百靈佳殷格翰澄清，基於全球，包括美國、加拿大、歐盟等法規指引，及符合台灣永續發展目標，百靈佳殷格翰決議全球逐步停止生產傳統「加壓定量吸入器」類產品，避免其推進劑之氣體排放導致碳足跡增加 。

    台灣百靈佳殷格翰指出，受影響品項包括「備喘全定量噴霧液（衛署藥輸字第023473號）」、「備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第023074號）」。

    此外，台灣百靈佳殷格說明，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，公司已於2023年7月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報，上述產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，公司會按照台灣法規規定時程通報進度。

    食藥署則說明，前述2項藥品均非「藥事法」第27-2條公告的必要藥品，台灣百靈佳殷格確實在2023年7月31日就函文食藥署，另經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階的口腔吸入劑藥品許可證（至少3張），目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

