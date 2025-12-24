台東卑南6.1地震 「台灣地震監視」YT湧入8萬人報平安

台東縣卑南鄉下午發生規模6.1地震，知名YouTube頻道「台灣地震監視」直播，在地震發生當下一度湧入8.1萬名網友「報平安」。（圖擷取自「台灣地震監視」YouTube）

台東縣卑南鄉今（24）日下午5點47分左右發生規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里，全台多地有感搖晃，中央氣象署晚間6點半說明，呼籲民眾做好保護措施。知名YouTube頻道「台灣地震監視」直播，在地震發生當下一度湧入8.1萬名網友「報平安」。

在線網友們除了在聊天室報平安，也紛紛留言說，這次國家級警報發布很早，同時分享所在縣市的搖晃感受，「竹北無感」、「台中太平有感」、「高雄體感不只3」、「台北高樓超有感」、「彰化國家警報響了」、「在台東區，直觀感受：左右晃的有點久～」。還有人留言稱​​「耶誕老人：還沒到​​耶誕節，這鍋我不背」，試圖緩解眾人緊張氣氛。

請繼續往下閱讀...

另據氣象署初步觀測資料，各地測得最大震度台東縣卑南5弱，花蓮縣及屏東縣4級，高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣3級，台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市2級，澎湖縣1級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法