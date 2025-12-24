竹市慈祥路延伸公道五路今通車 紓解關埔車流

竹市慈祥路延伸公道五路今通車，希望紓解關埔車流。（市府提供）

新竹市關埔地區交通建設再添重要里程碑，「慈祥路延伸公道五路段」今開放通車，市長高虹安到場視察表示，慈祥路自過去止於斷點的「無尾路」，如今順利向北銜接公道五路，不僅成功分擔慈雲路廊車流，也有助逐步改善關埔地區長期交通壅塞問題。

高虹安指出，關埔地區長期仰賴公道五路及慈雲路廊作為主要進出動線，尖峰時段交通負荷沉重。為系統性改善交通困境，市府積極推動光埔二期自辦市地重劃區內道路工程提前通車，透過「分段開放、逐步成網」策略，從112年迄今共陸續開通5條道路，總長度1246公尺，有效分散車流、提升整體通行效率。

市府自112年2月起即與光埔二期重劃會密切協調施工期程，依工程進度分階段提前開放道路。繼113年2月提前兩年開通慈濟路及關新路延伸段，同年12月完成慈祥路延伸至埔頂路段通車，成功終結長達16年的交通斷點；今年7月再完成慈濟路北段銜接慈雲路通車，有效分流慈雲路與公道五路口車潮。此次慈祥路進一步延伸銜接公道五路，增加關埔地區多元通行選擇，預期將提升整體路網運作效能，明顯改善尖峰時段交通壅塞情形。

地政處長何憲棋表示，光埔二期自辦市地重劃區開發總面積約97公頃，工程內容涵蓋多條計畫道路及相關公共設施，須依序銜接、分段完成，目前整體工程進度約9成，預計於115年底完成重劃工程。未來將接續辦理埔頂路與關東路拓寬、埔頂一路延伸段、台鐵內灣支線下方平面道路（關東路300巷）改道及光復路一段30巷等多條計畫道路工程。

地政處補充，此次通車路段鄰近國道一號新竹交流道匝道及公道五路地下道，車流動線與型態複雜，為確保行車安全並避免車流衝突，慈祥路車輛行駛至公道五路口僅開放右轉，提醒用路人行經該路段時，務必依循現場交通標誌及號誌指示通行。

