挑戰強烈大陸冷氣團！週四北部越晚越冷 低溫下探10度

氣象署提醒，週四大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫越晚約低，外出請注意保暖。（資料照）

週四（25日）耶誕節大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，尤其北部及宜蘭氣溫越晚越低，入夜後局部低溫下探10度，外出請務必注意保暖。天氣風險公司指出，這波冷空氣甚至有機會達到強烈大陸冷氣團強度。

中央氣象署預報，週四北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、霰或結冰的機率。

溫度方面，週四白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及台東高溫20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，空曠地區可能再低1至2度。離島澎湖陰時多雲，16至20度，金門陰時多雲短暫雨，13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨，11至14度。

天氣風險公司指出，本波冷氣團最冷時段為耶誕夜（週四）晚間至週六清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報已達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會可挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11~14度，空曠處及近山區有10~12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

關於週末天氣，天氣風險公司說，週五中部以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，南部多雲到晴，山區陰時多雲有短暫雨，各地清晨冷意明顯，局部有10到14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷，除了要多保暖，外出也要攜帶雨具。

週六部分，中部以北及宜花地區維持多雲到陰有短暫陣雨天氣，南部地區為多雲到晴天氣，山區維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，新竹以北及宜蘭高溫稍回升至20度左右，中南部高溫約22到25度，花東高溫約21到23度，局部地區仍有11~14度低溫出現。

紫外線指數方面，基隆市、宜蘭縣低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，25日大陸冷氣團南下，中南部污染物易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週四白天北部、宜蘭高溫僅16至20度，中南部及台東高溫20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度。（擷取自中央氣象署網站）

25日北部紫外線指數偏低，中南部則達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

