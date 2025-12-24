為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    享鴨攜手南市社會局辦公益餐會 再捐14萬元支持兒少

    2025/12/24 18:28 記者蔡文居／台南報導
    「享鴨烤鴨與中華料理」攜手南市社會局於享鴨台南市官邸店舉辦公益餐會。（南市社會局提供）

    「享鴨烤鴨與中華料理」攜手南市社會局於享鴨台南市官邸店舉辦公益餐會。（南市社會局提供）

    為響應南市「照顧弱勢優先」的政策，王品集團旗下「享鴨烤鴨與中華料理」攜手南市社會局，今天於享鴨台南市官邸店舉辦「2025年分享餐桌─百味同桌，不同的家鄉味，一樣的人情味」公益餐會，邀請80位新住民家庭成員，共同品嘗溫馨美味的烤鴨饗宴，王品享鴨此次除捐贈12萬元作為公益餐會費用外，享鴨同時捐贈14萬元至南市社會局救助金專戶，支持兒少社區關懷據點及相關服務，期盼以實際行動持續傳遞關懷。

    南市社會局長郭乃文表示，感謝享鴨的公益參與，企業投入不僅帶來實質協助，更展現深厚的社會影響力，為新住民家庭及兒少弱勢族群帶來正向支持，使每一份溫暖都成為家庭與孩子們勇敢向前的力量。

    今天活動，特別安排互動分享環節，讓新住民家庭彼此交流生活故事、分享心中溫暖的餐桌記憶，現場洋溢輕鬆而溫馨的氣氛。享鴨也準備多道人氣套餐菜色，包含琥珀酥皮烤鴨、鴨架料理、烤鴨三吃，以及陳釀梅子雞球、翡翠魚卵炊蛋等招牌料理，讓新住民家庭在品嘗佳餚之餘，也能感受滿滿的人情味與溫暖。

