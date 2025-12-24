平安夜冷颼颼！耶誕節北部低溫下探13度 高山可望迎瑞雪

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025年即將結束，中央氣象署表示，今晚的平安夜起，東北季風就會逐漸增強，桃園以北、宜蘭地區有降雨機率，耶誕節當天白天北部氣溫就會掉到20度以下，其他地區也明顯轉涼，雖週末短暫回暖、水氣減少，但跨年夜將再有一波東北季風，且桃園以北可能有局部短暫雨。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，週四、週五受大陸冷氣團影響，北部、東半部地區有降雨機率，尤其桃園以北、宜蘭地區有較大雨勢發生機率，且週四起北部、宜蘭地區氣溫越晚越冷，北部地區白天就會下滑至20度以下。

曾昭誠指出，週四晚間至週五清晨是這一波冷空氣最強的時期，北部、宜蘭約13至15度，其他地區白天氣溫也略有降低，夜間清晨低溫約13至16度，局部空曠地區氣溫可再下降1至2度；北部週五白天氣溫仍維持在13至16度，中南部、花東約17至21度，各地明顯降溫。

此外，曾昭誠表示，若明天中層雲系夠多，中部、花蓮地區3000公尺以上高山，以及北部地區2000公尺以上高山有降雪機會。

曾昭誠說，週六、週日大陸冷氣團減弱，水氣開始減少，氣溫回升，僅桃園以北、東半部、恆春半島有雨，其他地區多雲到晴，週六中層水氣通過，新竹以南山區有零星降雨機會，且中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有下雪機會。

下週一是未來一週天氣最好的時間點，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，但雨量不會太多，另週六至下週一白天氣溫約22至26度左右，氣溫持續回升。

曾昭誠指出，下週二、週三東北季風再度增強，但強度上不確定，預期北部氣溫會略為降低，跨年前桃園以北、東半部、恆春半島都會有局部短暫雨機會，其他地區多雲到晴。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

