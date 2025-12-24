台南─熊本雙邊直航 黃偉哲率團與熊本知事午宴深化台日交流

台灣虎航台南熊本首航午宴啟動儀式。（台南市觀旅局提供）

台南─熊本雙邊直航航線昨天（23日）正式啟航。台南市長黃偉哲率領市府、觀光公協會出訪團隊搭乘首航航班前往日本熊本，於首航紀念午宴與熊本縣知事木村敬及地方政府代表、航空業者、觀光相關單位及媒體進行城市交流與觀光推廣行程。

台南市觀旅局說，訪團成員包含台南市觀旅局長林國華、農業局長李芳林、立委林俊憲、許智傑、台南市議員許至椿以及台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻等12名觀光產業代表，透過拜訪當地政府及相關單位，結合熊本縣與台灣虎航首航午宴活動，辦理台南觀光物產展示，期能提高台南國際觀光於當地能見度，進一步促進航班穩定營運，吸引更多熊本及九州地區旅客來台南旅遊。

黃偉哲說，除了首航，台南市於本年更與熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町共同簽署友好交流協定，為雙邊交流建立穩固合作基礎。另外，在台積電赴熊本投資設廠效應帶動下，民間往來日益頻繁，熊本當地政府也積極鼓勵民眾赴台旅遊，此次直航航線順利啟航，不僅大幅提升兩地交通便利性，更為雙邊觀光合作開創重要里程碑。

虎航董事長黃世惠說，台南直飛熊本及沖繩雙航線首度將航點布局延伸到台南，透過這次布局，大幅縮短南台灣與九州間的距離。

觀旅局說，市府出訪團今天（24日）上午拜訪熊本市經濟觀光局，由觀光交流部大石雄一部長率員接待交流。隨後由黃偉哲率隊參加台灣虎航舉辦的熊本航線首航紀念午宴，與熊本縣知事木村敬及地方政府代表、航空業者、觀光相關單位及媒體交流。這次虎航午宴特別邀請台南知名辦桌業者阿勇家操刀，呈現具代表性的台南辦桌料理，透過飲食文化展現台南的城市特色與美食魅力。

台灣虎航台南熊本首航午宴，會場展示台南觀光物產。（台南市觀旅局提供）

