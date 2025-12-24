日本留學生晃奶嬌喊「愛大鵰鵰」！鄉民大暴動 神出IG了！

超辣日本女留學生大方表示自己喜歡有「大鵰鵰」的男生。（圖翻攝自黑男邱比特臉書）

以「街頭配對」聞名的網紅「黑男」，近日在《黑男邱比特》更新影片，採訪到一位長相甜美、身材火辣的日本留學生，被問到擇偶條件時，這位女學生相當大方地說喜歡「大鵰鵰」，影片曝光讓鄉民暴動，女學生的IG也被神出。

《黑男邱比特》昨（23日）晚更新影片，這次黑男來到台北市信義區，採訪到一位穿著超低胸衣服的辣妹，有濃濃的日式口音，一問才知道是來自日本的留學生，不僅長相甜美可愛，還有傲人上圍。黑男詢問喜歡什麼類型的男生時，這位女學生大方表示「大鵰鵰」，黑男追問還有沒有其他條件，女學生又說「Only大鵰鵰」。

黑男還問她喜歡台灣什麼食物，女學生表示喜歡吃小籠包，接著她又用手捧著自己的胸部，開玩笑說「這是大籠包」，並強調自己的胸部是真的，說著說著就跳起來「抖奶」，證明自己的胸部是真材實料。

影片曝光後讓不少老司機暴動，「黑男成天拍爛片，害我浪費2小時重播」、「求IG」、「沒有IG我一律譴責」、「真的太大啦！」、「浪費我的時間看這廢片，大概一個多小時」、「這影片一直結束不了，有人有頭緒嗎？」

有鄉民神出這位留學生的IG，原來是擁有超過11萬人追蹤的網紅宇佐美里奈（宇佐美りな），平時就常分享辣照，本身也有在接拍性感寫真，

宇佐美里奈平時就會在社群分享辣照。（圖翻攝自宇佐美りなIG）

