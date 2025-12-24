非洲豬瘟讓「獸魂碑」重回文化視野 民代籲指定為台中市古物

台中市霧峰區舊屠宰場的「獸魂碑」。（市議員李天生提供）

隱身台中市霧峰區甲寅里振興街一隅，一塊刻著「獸魂碑」的石碑靜靜矗立超過80年，見證霧峰從農業社會走向現代變遷，這座位於舊霧峰屠宰場內的慰靈碑，原為祭奠被屠宰豬隻而立，隨著屠宰場停業、時代更迭，逐漸淡出人們記憶，市議員李天生24日呼籲，應正視其歷史與文化價值，建議指定為「台中市一般古物」，為子孫保留珍貴的文化資產。

台中市文化資產處表示，該獸魂碑目前沒有文化資產身分，保管單位是霧峰區公所，如果公所提報，將安排文資委員實地審查，而台中現存日治時期獸魂碑僅4座，其中舊東勢屠宰場獸魂碑已獲指定為「台中市一般古物」。

李天生指出，舊霧峰屠宰場俗稱「豬灶」，是日治時期屠宰豬隻場所，並於1940年豎立一塊「獸魂碑」，憑弔犧牲動物，安鎮其亡魂，碑上落款立碑時間「紀元二千六百年紀念」、立碑單位及人員。

李天生說明，921地震後屠宰場封場，原址改為小型社區籃球場，獸魂碑原地保留，公所架設不銹鋼欄杆保護，屠宰業者每年中元祭拜，不過隨著時間久遠，漸漸淡出民眾記憶，日前發生非洲豬瘟事件，大家才想起這塊獸魂碑，這塊石碑歷史悠久，有保存價值，加上全台獸魂碑數量稀少，十分珍貴，建議指定為古物納入文資法保護範圍，同時列入文化體驗景點，讓外界認識霧峰歷史風情。

霧峰藝術家黃圻文推崇，該碑為霧峰地區最具代表性魏碑石刻，與霧峰林家「景薰樓」鄭汝南隸書題字、「宮保第春秋又八千」楊草仙行書壽匾，是在地三大題書經典紀念物代表。

