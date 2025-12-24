不忍校狗「乖B」受病痛折磨 雄中掙扎讓牠安樂「畢業」

動保社團的學生每日照顧校狗「乖B」，既不捨牠畢業，又希望牠能擺脫生病的痛苦。（記者許麗娟攝）

陪伴高雄中學師生14年的校狗「乖B」，近年因多重病痛折磨，近日已無法進食，連舔水都無力，為了讓牠解脫，校方原訂明（25）日耶誕節時讓他「畢業」安樂離開，不過「乖B」今日突然情況好轉，學校決定延後安樂死時間，讓牠再多陪伴師生一些時日。

動保社李姓指導老師表示，「乖B」是2011年底流浪到學校工地吃工人的便當，工地撤除後，校方發現牠縮著尾巴很瘦小就先留養，一開始讓學生用食物引誘牠、和牠相處，原本考量後續送養，但因米克斯又是成犬不好送，結果就默默地成了校狗，一待就是14年了。

李老師說，「乖B」原本很強壯，牠討厭人家奔跑或大聲講話時就會驅趕，對於不熟悉的車子進到校園也跟叫，還曾經與另一隻失蹤的「大黑」把1名老師新車的保險桿咬斷，讓師生是又愛又無奈。

去年6月起「乖B」不僅心臟病中後期，還一度肝指數不明原因飆高，加上急性胰臟炎、腎臟炎和無法治療的牙痛，原本去年9月一度考慮安樂，但在師生的積極照顧下又復活，如今已多撐了1年4個月，但2週前「乖B」已無法自己吃飯、喝水，只能靠用針筒裝營養液餵食。李老師說，安樂是很難做的決定，這兩天看牠情況又有好轉，實在很捨不得牠離開，原本明日的「畢典」也只好延期。

「乖B」陪伴了許多雄中生在校園成長，聽聞牠將「畢業」，不少校友提早回來再看看牠、摸摸牠。畢業4年的校友孫同學說，「乖B」以前不給人摸，牠像個「大學長」在校園裡過著自己的生活，不過神奇的是，牠會分辨學生或是外人，對外人比較兇。

畢業1年的校友徐同學說，剛進到雄中時就是因為看到「乖B」很可愛而加入動保社，也因為照顧牠被選上社長，小時候外婆養了10多隻狗，他因此學習到養狗技巧和喜歡狗，雖然「乖B」喜歡在草地上打滾、會兇人，欺負過牠的會被記恨，但去年生病後變得溫馴許多。

動保社公關高二生說，讀書壓力很大時，就會跑來跟「乖B」訴苦，「乖B」是他情緒的出口，相信牠因生病很痛苦，原本有幫牠做了一頂耶誕帽，希望「乖B」走得時侯不要有這麼多病痛。

動保社長陳同學則說，「乖B」因為有口炎，不想吃東西，現在只能每天餵藥、餵營養液，雖然面對安樂死的心情很複雜，但也希望讓牠解脫。

「乖B」因生病恐將安樂離開，不少雄中校友趕回來再摸摸牠，和牠說說話。（記者許麗娟攝）

「乖B」近日已無法自行進食和飲水，常趴臥在地板上休息。（記者許麗娟攝）

「乖B」今早起身走出警衛室。（記者許麗娟攝）

陪伴雄中師生14年的校狗「乖B」，因近年飽受病痛折磨，學校原訂明天讓牠安樂畢業，但今日「乖B」又起身走動，讓校方不捨決定延期。（記者許麗娟攝）

動保社學生用針筒打營養液餵食「乖B」。（記者許麗娟攝）

