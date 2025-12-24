為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北跨年散場、大巨蛋演唱會疏運大作戰 接駁公車+捷運搭綠線免費

    2025/12/24 17:23 記者甘孟霖／台北報導
    因應跨年散場，台北市府推出接駁公車，北捷搭綠線散場有優惠。（資料照，觀傳局提供）

    台北市跨年晚會人潮疏運是一大挑戰，公共運輸處今天（24日）說，規劃3線散場接駁公車，因應跨年民眾運輸服務需要；當日台北大巨蛋舉辦演唱會，也規劃免費接駁車。另鼓勵跨年散場人潮搭松山新店線（綠線），特定站點進站可享車資免費優惠。

    公運處規劃3線跨年晚會散場接駁公車，往捷運忠孝新生站，於仁愛路/延吉街口搭乘；往捷運公館站/六張犁站，於基隆路二段/信義路四段450巷口「吳興街口」站搭乘；往木柵、景美、深坑方向，於松德路/信義路口搭乘。

    公運處指出，各路線於1月1日午夜12點到1點30分巡迴運輸，依現行分段方式收費，沿路可於既有公車站位下客；建議民眾依目的地擇定散場接駁公車路線，搭乘到捷運站轉乘捷運返家。

    大巨蛋免費接駁車於台北大巨蛋光復南路側搭乘，接駁到捷運南京三民站；接駁時間為12月31日晚間10點半散場後，到1月1日凌晨1點半，以巡迴方式疏運，免費搭乘。

    另外，台北捷運公司鼓勵民眾搭乘松山新店線（綠線）分流，配合大巨蛋演唱會及跨年散場，12月31日晚間10點半到1月1日清晨6點，推出優惠措施，凡持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

    圖
    圖
