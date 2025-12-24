為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平安夜!台中審計新村飄雪花 打造粉紅耶誕村

    2025/12/24 17:02 記者黃旭磊／台中報導
    台中審計新村佈置4米粉色耶誕樹，巷道還會飄雪花。（foodpanda提供）

    台中審計新村佈置4米粉色耶誕樹，巷道還會飄雪花。（foodpanda提供）

    今晚就是耶誕夜，台中市長盧秀燕晚間7時將在市民廣場，啟動平安夜耶誕歡慶Party，而文青景點審計新村，這週以來下起夢幻雪花，巷內佈置4米高的粉色耶誕樹，還有薑餅屋、彩繪牆面及粉紅燈串長廊，遊客大讚甜蜜場景如「耶誕村」。

    審計新村（審計368新創聚落）是台中西區文創聚落，以老建築結合文青風格，匯集特色小店、咖啡廳、手作工坊，假日也會舉辦暮暮市集，是鄰近勤美綠園道旁熱門景點，耶誕夜前夕打造「HOHOHO 呷～ foodpanda 耶誕美食村」，近3樓高粉色耶誕樹吸引遊客拍照，薑餅屋彩繪牆面到粉紅燈串長廊，打造沉浸式耶誕村，24日及25日都持續下起冬季夢幻雪花。

    foodpanda表示，24日及25日下午1時至晚間7時，每半小時施放雪花，並將舉行LINE GO交通金及千元耶誕禮包贈送活動，也讓家長輕鬆為毛孩準備耶誕禮物、盡享團聚溫馨氛圍。

    台中審計新村耶誕美食村，遊客稱讚營造夢幻氛圍。（foodpanda提供）

    台中審計新村耶誕美食村，遊客稱讚營造夢幻氛圍。（foodpanda提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播