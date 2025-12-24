平安夜!台中審計新村飄雪花 打造粉紅耶誕村

台中審計新村佈置4米粉色耶誕樹，巷道還會飄雪花。（foodpanda提供）

今晚就是耶誕夜，台中市長盧秀燕晚間7時將在市民廣場，啟動平安夜耶誕歡慶Party，而文青景點審計新村，這週以來下起夢幻雪花，巷內佈置4米高的粉色耶誕樹，還有薑餅屋、彩繪牆面及粉紅燈串長廊，遊客大讚甜蜜場景如「耶誕村」。

審計新村（審計368新創聚落）是台中西區文創聚落，以老建築結合文青風格，匯集特色小店、咖啡廳、手作工坊，假日也會舉辦暮暮市集，是鄰近勤美綠園道旁熱門景點，耶誕夜前夕打造「HOHOHO 呷～ foodpanda 耶誕美食村」，近3樓高粉色耶誕樹吸引遊客拍照，薑餅屋彩繪牆面到粉紅燈串長廊，打造沉浸式耶誕村，24日及25日都持續下起冬季夢幻雪花。

foodpanda表示，24日及25日下午1時至晚間7時，每半小時施放雪花，並將舉行LINE GO交通金及千元耶誕禮包贈送活動，也讓家長輕鬆為毛孩準備耶誕禮物、盡享團聚溫馨氛圍。

台中審計新村耶誕美食村，遊客稱讚營造夢幻氛圍。（foodpanda提供）

