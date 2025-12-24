為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣古早味PK異國美食 安平社區長輩享用異國料理

    2025/12/24 16:59 記者蔡文居／台南報導
    安平金城里由印尼友人提供印尼風味餐，讓社區長者品嘗不一樣美食。（圖由安平金城里提供）

    安平金城里由印尼友人提供印尼風味餐，讓社區長者品嘗不一樣美食。（圖由安平金城里提供）

    由於社區長輩很少有機會品嘗異國美食，台南市安平區金城里沙灘社區活動中心今天特別在歲末年終舉辦「台灣古早味PK異國美食」，讓社區長輩也能享用越南、印尼等異國料理。

    安平金城里長歐明仁於去年底號召沙灘社區理事長黃重偉、忠誠社區理事長阮惠雯與前沙灘社區理事長何文振開辦「耆儒食堂」，每週一天免費提供社區長者用餐。從今年3月起的每週三上午9至12時辦理，迄今共辦理了40餘場，目前有45位長者，年紀介於65歲至90餘歲，志工團體則有10位，長期下來經費來源，全由市議員林依婷與里長本人籌募。

    在歲末年終，金城里長歐明仁今天特邀卓峰秀女士帶領「疼惜厝邊新住民姐妹會」，來「耆儒食堂」製作越式佳餚與里內的印尼友人提供印尼風味餐，讓社區耆儒者品嘗不一樣美食。

    另外，也邀請和愛社區長壽會會長陽桂蘭贊助數道「眷村年菜」共襄盛舉，加上食堂多位媽媽志工會烹製古早味的美食，有草仔粿、碗粽等，有台灣傳統美食，也異國風味，讓長者享用多元文化美食。

    安平區金城里開辦「耆儒食堂」，在歲末年終，提供異國料理供社區長者享用不一樣的美食。（圖由安平金城里提供）

    安平區金城里開辦「耆儒食堂」，在歲末年終，提供異國料理供社區長者享用不一樣的美食。（圖由安平金城里提供）

