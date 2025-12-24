為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台日友誼再升溫 群馬水上町中學生教育旅行到訪台南

    2025/12/24 16:42 記者洪瑞琴／台南報導
    水上町學生們興奮地與台南市長黃偉哲互動。（台南市府提供）

    水上町學生們興奮地與台南市長黃偉哲互動。（台南市府提供）

    日本友誼市群馬縣水上町町長阿部賢一，率領水上中學校學生訪問台南，展開教育旅行交流。台南市長黃偉哲特別抽空與到訪師生親切互動，熱情歡迎水上町教育旅行團再度來訪台南。

    黃偉哲表示，水上町自2013年與台南締結為友誼市以來，雙方交流頻繁、情誼深厚，非常高興今年再度在台南迎接水上町的學生。他期盼同學們透過此次教育交流，親身體驗台南的人文風情與城市魅力，留下難忘而美好的回憶。

    水上町除COVID-19疫情期間未能成行外，近年持續籌組教育旅行團及町民團訪問台南。此次行程中，22日師生前往崇明國中，與台南學生交流互動並體驗台灣營養午餐；23日參訪台南市政府，參觀台南國際交流成果的國際廊道，隨後前往奇美食品幸福工廠參觀。教育旅行團也造訪赤崁樓與安平，深入認識台南豐富的歷史文化，並品嚐擔仔麵、滷肉飯等經典美食，體驗熱鬧的夜市文化。

    訪問期間，水上町學生展現高度好奇與學習熱情，積極參與各項參訪活動，並與台南學生熱絡交流。透過國際廊道的介紹，學生們更深刻感受到台南與水上町，以及台灣與日本之間長期而緊密的友好關係。

    水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1.8萬，距東京僅一小時新幹線車程，以溫泉、滑雪與豐富自然資源聞名。台南市與水上町於2013年締結友誼市，今年雙方議會再簽署友好交流協定。水上町長期支持台南，不僅年年參與國際芒果節，近3年更每年訂購超過2公噸愛文芒果，近期也響應台南推動的友誼市景點門票互惠計畫，提供台南市民專屬優惠。

    台南市長黃偉哲於23日抽空到奇美食品幸福工廠，熱情歡迎水上町教育旅行團來訪台南。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲於23日抽空到奇美食品幸福工廠，熱情歡迎水上町教育旅行團來訪台南。（台南市府提供）

    阿部賢一町長（中）及學生們與「台南市、群馬縣水上町友好都市協定書」合影留念。（台南市府提供）

    阿部賢一町長（中）及學生們與「台南市、群馬縣水上町友好都市協定書」合影留念。（台南市府提供）

    學生們參觀國際廊道時見到水上中學校學長姊們的照片非常激動。（台南市府提供）

    學生們參觀國際廊道時見到水上中學校學長姊們的照片非常激動。（台南市府提供）

    圖
    圖
