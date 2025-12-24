大南方學研整合 工研院攜手法人、南部大學啟動人才共育新模式

工研院院長張培仁（由右至左）、國科會主委吳誠文、億載會會長陳威仁一同出席大南方學研整合共育論壇。（記者劉婉君攝）

工研院攜手國研院、金屬中心等研發法人資源，以及南部各大專院校，今（24）日啟動創新的學研整合共育機制，打造跨學校、法人、產業的全方位合作模式，希望加速人才培育與科研成果落地。

工研院今天下午在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，由工研院院長張培仁、國科會主委吳誠文、經濟部次長何晉滄、億載會會長陳威仁與南部多所大專院校校長，共同宣布啟動新的人才共育模式。

張培仁表示，過去大學研究單位、工研院與產業界像是接力賽，一棒接一棒，藉由大南方學研整合，工研院不只「做研發」，更要成為「整合的平台」，讓三方面關係更緊密結合，打造一套由前期研究、技術發展，到產業應用都能串接的合作架構。大學主要做前端基礎研究，學理基礎較扎實，工業院的研究成果則是產業可應用性較高，未來希望透過借調或合聘，借重大學的研究能量，互利且相輔相成，人才可以更快為產業界所用。

陳威仁指出，南部的人才過去在傳統產業的比重較高，現在AI人工智慧與智慧製造、科技化都進到南部，對跨領域或新的科技人才需求性強，企業成長最重要的就是人才，希望大學教授的研究題材可以落實到產業，對南部產業可以有很好的幫助。

大南方學研整合共育計畫推動首年，將由工研院與南部大專院校共同建置跨校合作架構，啟動第1批合聘與學生實習計畫；第3年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制，促成科研成果加速落地；目標在5年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級，成為全國典範。

