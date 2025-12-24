為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大南方學研整合 工研院攜手法人、南部大學啟動人才共育新模式

    2025/12/24 16:39 記者劉婉君／台南報導
    工研院院長張培仁（由右至左）、國科會主委吳誠文、億載會會長陳威仁一同出席大南方學研整合共育論壇。（記者劉婉君攝）

    工研院院長張培仁（由右至左）、國科會主委吳誠文、億載會會長陳威仁一同出席大南方學研整合共育論壇。（記者劉婉君攝）

    工研院攜手國研院、金屬中心等研發法人資源，以及南部各大專院校，今（24）日啟動創新的學研整合共育機制，打造跨學校、法人、產業的全方位合作模式，希望加速人才培育與科研成果落地。

    工研院今天下午在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，由工研院院長張培仁、國科會主委吳誠文、經濟部次長何晉滄、億載會會長陳威仁與南部多所大專院校校長，共同宣布啟動新的人才共育模式。

    張培仁表示，過去大學研究單位、工研院與產業界像是接力賽，一棒接一棒，藉由大南方學研整合，工研院不只「做研發」，更要成為「整合的平台」，讓三方面關係更緊密結合，打造一套由前期研究、技術發展，到產業應用都能串接的合作架構。大學主要做前端基礎研究，學理基礎較扎實，工業院的研究成果則是產業可應用性較高，未來希望透過借調或合聘，借重大學的研究能量，互利且相輔相成，人才可以更快為產業界所用。

    陳威仁指出，南部的人才過去在傳統產業的比重較高，現在AI人工智慧與智慧製造、科技化都進到南部，對跨領域或新的科技人才需求性強，企業成長最重要的就是人才，希望大學教授的研究題材可以落實到產業，對南部產業可以有很好的幫助。

    大南方學研整合共育計畫推動首年，將由工研院與南部大專院校共同建置跨校合作架構，啟動第1批合聘與學生實習計畫；第3年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制，促成科研成果加速落地；目標在5年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級，成為全國典範。

    工研院號召大南方學研整合，啟動人才共育新模式。（記者劉婉君攝）

    工研院號召大南方學研整合，啟動人才共育新模式。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播