行憲、元旦假期 桃園市垃圾收運不打烊

行憲紀念日與元旦假期，桃園市清潔隊仍正常收運。（環境管理處提供）

行憲紀念日與元旦假期接連到來，桃市府環境管理處表示，已完成相關垃圾收運調度，假期清潔隊仍正常收運，垃圾車將依平日班表行駛。

環管處表示，年底至跨年期間垃圾量會較平日提升，過往節慶期間的清運經驗顯示，垃圾量在大型連假前後常會增加至平日的1.7倍，清潔隊需持續投入人力與車輛，維持原有作業節奏，讓各區垃圾收運不受連假影響，而跨年期間的垃圾排出情形與春節相似，穩定的收運安排對城市環境品質至關重要。

請繼續往下閱讀...

環管處補充，民眾應落實垃圾分類與資源回收，廚餘務必瀝乾後再排出，鋰電池、行動電源、玻璃瓶等易燃或易爆物品應獨立交付資源回收車，避免將危險物混入一般垃圾造成意外，確保垃圾車與清潔隊員作業安全。

環管處長張書豪表示，跨年夜民眾常會施放煙火，未燃燒的鞭炮及煙火需先完全浸水，使火藥失效後再丟入垃圾車，已燃燒的餘燼或炮屑，也應確認完全熄滅並浸水後再排出，以避免引發火災或爆炸。

行憲紀念日與元旦假期，桃園市清潔隊仍正常收運。（環境管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法