為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「台日混血」AV女優屢遭質疑身分造假 秀護照打臉：台灣是家鄉！

    2025/12/24 16:49 即時新聞／綜合報導
    自稱「台日混血」的AV女優伊東愛瑠，出道4年多仍有不少人懷疑其身分造假。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）

    自稱「台日混血」的AV女優伊東愛瑠，出道4年多仍有不少人懷疑其身分造假。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）

    自稱「台日混血」的AV女優伊東愛瑠，出道4年多至今仍有不少人懷疑其身分造假，純屬片商為了製造話題虛構。近日伊東愛瑠直接群平台秀出鐵證，貼出自己的中華民國護照，強調自己就是台灣人！

    2021年5月正式出道的伊東愛瑠，因為中文說得不太流利，被不少老司機認為所謂「台日混血」只是噱頭。不過本月22日她在X平台PO出自己的台灣護照和大頭貼，用中文表示「沒想到現在還有人會質疑我是不是台日混血，讓我有點驚訝……」

    事實上出道以來伊東愛瑠就不斷面對國籍造假的質疑，去年8月她還為此在社群發文鄭重澄清，強調「台灣是我的家鄉」，還附上台灣國旗的Emoji。

    伊東愛瑠秀出中華民國護照。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）

    伊東愛瑠秀出中華民國護照。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播