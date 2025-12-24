「台日混血」AV女優屢遭質疑身分造假 秀護照打臉：台灣是家鄉！2025/12/24 16:49 即時新聞／綜合報導
自稱「台日混血」的AV女優伊東愛瑠，出道4年多仍有不少人懷疑其身分造假。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）
自稱「台日混血」的AV女優伊東愛瑠，出道4年多至今仍有不少人懷疑其身分造假，純屬片商為了製造話題虛構。近日伊東愛瑠直接群平台秀出鐵證，貼出自己的中華民國護照，強調自己就是台灣人！
2021年5月正式出道的伊東愛瑠，因為中文說得不太流利，被不少老司機認為所謂「台日混血」只是噱頭。不過本月22日她在X平台PO出自己的台灣護照和大頭貼，用中文表示「沒想到現在還有人會質疑我是不是台日混血，讓我有點驚訝……」
事實上出道以來伊東愛瑠就不斷面對國籍造假的質疑，去年8月她還為此在社群發文鄭重澄清，強調「台灣是我的家鄉」，還附上台灣國旗的Emoji。
沒想到現在還有人會質疑我是不是台日混血讓我有點驚訝 pic.twitter.com/8AyQMEkZkT— Nia｜AV女優 （@nia_you_） December 22, 2025
台灣是我的家鄉????????❤️???? pic.twitter.com/C2TS4wEd0b— Nia｜AV女優 （@nia_you_） August 14, 2024
伊東愛瑠秀出中華民國護照。（圖翻攝自伊東愛瑠X平台）