歡慶耶誕！新埤老幼共融傳三好 興中雙語美展綻畫意

明天是耶誕節，嘉義縣校園洋溢跨世代與國際化的溫暖氣息，太保市新埤國小與民雄鄉興中國小本週接連舉辦慶祝活動，新埤國小透過「老幼共融」走入社區傳遞愛心，興中國小攜手家長會打造「雙語美感」藝術饗宴，展現教育結合社會實踐與藝術素養的成果。

新埤國小今天攜手太保日照中心、新埤社區發展協會，舉辦「耶誕踩街趣—五正四樂傳三好」活動，校長陳怡君、嘉義縣社會局秘書陳虹米、嘉義基督教醫院副院長劉中賢帶領學生與日照中心長輩，化身「耶誕正向能量大使」走入社區、公所與派出所，活動結合在地信仰中心三王府與醫療體系，構築「社區共生」防護網。

陳怡君表示，透過服務學習讓孩子體會利他快樂，是「三好校園」最美的風景，學生們戴上裝飾、手持自行製作的宣傳牌擔任「小小推廣大使」，倡議口腔保健與交通安全，推廣「五正四樂」正向生活理念；「老幼牽手」的踩街實踐跨世代互動的精神，讓長輩獲得成就感，也讓學生在利他中學習；三年級學生黃姿旻興奮表示「披上大使肩帶散播笑容，能讓大家溫暖，自己也開心！」

民雄鄉興中國小昨天舉辦「藝起感動，興中有你」耶誕嘉年華美展，校長楊登閎與家長會長莊耀德化身耶誕老公公驚喜現身，結合ELTA計畫外師 Omar的雙語唱跳，營造沉浸式的異國節慶氛圍；楊登閎說，活動整合資源能讓學生的努力被看見，進而提升國際素養與美感體驗。

美展現場匯集藝才班72位學生的心血，從童趣的《魚樂園》到省思社會議題的《3C毒品》，展現學子的思辨力，奪得全國學生美術比賽漫畫類「全國特優」的蔡芮語同學，現場向耶誕老公公介紹其作品《行的安全》，四年級學生將嘉義農產融入《蔬果饗宴》立體創作，配合國樂與直笛隊的悠揚樂聲，讓校園成為充滿美感的藝術殿堂，透過親師合作，朝向「創造感動」的願景邁進。

