    首頁 > 生活

    領先全球！農業部茶改場開發咖啡香氣窨製技術 導入水果、花卉香氣

    2025/12/24 16:19 記者楊媛婷／台北報導
    茶改場副研究員邱喬嵩開發咖啡窨製技術，讓天然花果香味可植入咖啡豆。（記者楊媛婷攝）

    茶改場副研究員邱喬嵩開發咖啡窨製技術，讓天然花果香味可植入咖啡豆。（記者楊媛婷攝）

    台灣農業加工技術再度領先全球！農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）首創「咖啡香氣窨（音同印）製技術」，讓天然水果、花卉、香料香氣可完美吸附在咖啡豆裡，全程技術純天然，讓咖啡豆風味更上一層，該技術將用非專屬授權方式技轉，將可望讓台灣制霸全球咖啡加工。

    隨國內對咖啡愈趨喜愛，國內咖啡市場已達8百億元規模，全球咖啡產業產值更超過2千億美元，許多人1天的開始都來自1杯美味的咖啡，為讓台灣國產咖啡豆在全球咖啡市場殺出血路，茶改場副研究員邱喬嵩研發「咖啡香氣窨製技術」，該技術彷彿如小說「香水」中的製香師葛奴乙般，讓咖啡豆和不同水果、花卉、香料結合後呈現不同風味，茶改場場長蘇宗振表示，該技術透過「前處理」、「破壁」、「窨製」3階段技術，可將天然素材的香料完全植入咖啡豆內，且該技術純天然，無人工化學成分添加。

    蘇宗振進一步說明該技術，「前處理」過程包含第一階段讓咖啡生豆除塵，去除表面粉塵與雜異味，彷彿「還我漂亮拳」，呈現咖啡生豆的乾淨風味基底，第二階段的「破壁」則是透過高壓與冷凍破裂咖啡豆的結構，促進焦糖化與梅納反映，提升烘焙效率與成分萃取，可集中風味並讓層次分明，第三階段則是透過窨製技術導入天然國產水果如柑橘、檸檬，或如玫瑰、桂花、野薑花、芳香萬壽菊等具有香氣的花卉的香氣，並透過溫濕度與香氣吸附控制，讓咖啡豆可具有水果與花卉香，如飲用柑橘黑咖啡，一入口滿溢清新的橘子汁，尾韻則是咖啡豆的苦甜滋味，口感讓人驚豔。

    蘇宗振表示，相關技術除用於咖啡豆外，也可用於茶葉加工，該技術將採非專屬授權方式移轉，並限制僅能用在國產咖啡豆，授權金為20萬元，已有國內的咖啡業者有高度興趣，近期就會簽約，預計國人在半年內就可買到。

    咖啡窨製技術可導入檸檬、柑橘、桂花、玫瑰、萬壽菊等香氣。（記者楊媛婷攝）

    咖啡窨製技術可導入檸檬、柑橘、桂花、玫瑰、萬壽菊等香氣。（記者楊媛婷攝）

    茶改場研發咖啡窨製技術，該技術為非專屬授權，已有國內廠商有興趣。（記者楊媛婷攝）

    茶改場研發咖啡窨製技術，該技術為非專屬授權，已有國內廠商有興趣。（記者楊媛婷攝）

