高雄果貿社區2》 眷村懷舊好滋味！食衣住行育樂一網打盡

眷村內的醃製臘肉，傳承外省口味，每逢過年節慶總是供不應求。（記者李惠洲攝）

左營果貿社區是高雄最早的集合式住宅，共有13棟建築，目前居住人數多達上萬人，這裡獨特的弧形建築設計，加上軍眷與榮民緊密互動、相互扶持，久而久之形成了屬於自己的社區文化，無論是食、衣、住、行、育、樂全部滿足，整個社區的生活機能相當齊全。

果貿社區的一、二樓大多為店舖做生意，像是市場、餐廳、小吃、服飾、美容美髮、洗衣店、藥局、診所、超商、電器行、團購、遊戲場等應有盡有。其中，每天最熱鬧的時刻是清晨早市，許多採買的婆婆媽媽們走沒幾步路，總會停下來與攤商多聊幾句，一旁有人在按摩、有人在理髮、下棋，三姑六婆七嘴八舌地坐在公園內閒聊八卦，加上攤商的叫賣聲在社區迴盪，滿滿人情味。

果貿社區近幾年竄起，除了獨特的建築風格外，另一個催化劑是匯集大江南北的眷村美食，許多眷村爺爺奶奶傳承的外省口味，融合本土台灣飲食習慣，衍生出種種令人垂涎、齒頰留香的獨特美食，使果貿的許多小吃攤盛名遠播，像是「寬來順」、「左營果貿來來早點」、「孟記早點」、「美紅豆漿」、「果貿吳媽家水餃」、「道地蔥油餅」、「村子口麵點」等，其中燒餅油條加蛋、鮮肉包、蛋餅、鹹豆漿都是必點美食，每天太陽還沒升起，各早餐店都已出現排隊人龍，引頸期盼熱騰騰的早點，若晚來只能「下次請早」。

還有美食平台蒐羅了果貿的早餐攻略，包子、豆漿、燒餅、蛋餅、餛飩都有不同的擅長店家，值得耗去整個早上在果貿探險，不少觀光客寧願捨棄五星級飯店的早餐，也要早起趕赴果貿報到。

「果貿社區」這裡也曾有不少藝人在這出身，例如歸亞蕾、曹蘭、康弘、趙豐邦、黃柏維等知名人士，都曾在此居住並成長。每年的雙十與元旦，果貿社區一片旗海，格外有風情。

「寬來順」是果貿社區人氣傳統眷村美食，其中燒餅油條加蛋、鮮肉包、蛋餅、鹹豆漿都是必點美食。（記者李惠洲攝）

現場可以看到各式麵點的製作過程。（記者李惠洲攝）

左營果貿「來來早點」也是人氣店家，每到一早坐無缺席。（記者李惠洲攝）

「孟記早點」傳承超過40年，燒餅夾蛋菜餡料豐富層次多，受到許多人喜愛。（記者李惠洲攝）

孟記早點老闆正在製作煎包。（記者李惠洲攝）

孟記早點傳承超過40年，燒餅夾蛋菜餡料豐富層次多元，吃起來相當過癮。（記者李惠洲攝）

果貿吳媽家水餃是一間以手工水餃聞名的眷村美食老店。（記者李惠洲攝）

孟記早點店家忙著準備客人的食物。（記者李惠洲攝）

左營果貿「來來早點」招牌燒餅。（記者李惠洲攝）

說起眷村可是美食雲集，「果貿社區」展現獨特生活風貌，也讓許多小吃攤盛名遠播，像是「寬來順」一早營業總是大排長龍。（記者李惠洲攝）

牽著另一半的手「果貿社區」的生活日常，就是這麼簡單又樸實。（記者李惠洲攝）

「果貿社區」市場內可以記錄許多攤販的小日常。（記者李惠洲攝）

民眾在果貿市場內挑選鍋碗瓢盆。（記者李惠洲攝）

果貿市場內也有傳統南北乾貨、中藥材、五穀雜糧等商鋪。（記者李惠洲攝）

「果貿社區」像是市場、餐廳、小吃、服飾、美容美髮、洗衣店、藥局、診所、超商、電器行等應有盡有，宛如小型社會。（記者李惠洲攝）

果貿眷村市場旁，隨處可見露天按摩。（記者李惠洲攝）

果貿社區內大家生活愜意，市場旁就可做起生意幫人家庭理髮。（記者李惠洲攝）

果貿社區內有許多公園，住戶們會聚在一起聊天談心，生活相當怡然自得。（記者李惠洲攝）

果貿社區每天最熱鬧的時刻是清晨早市。（記者李惠洲攝）

婆婆媽媽們走沒幾步路，總會停下來與攤商閒話家常多聊幾句。（記者李惠洲攝）

果貿市場蔬果相當豐富應有盡有。（記者李惠洲攝）

果貿市場婆媽採買水果總是會閒聊幾句。（記者李惠洲攝）

社區內隨處可見居民愜意地在公園運動。記者李惠洲攝）

