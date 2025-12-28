高雄果貿社區1》 一秒走進台版小香港！鳥籠蜂窩式建築令人嘆為觀止

果貿社區曾是南台灣最大眷村聚落，改建後重新設計，其中第8、9兩棟為社區最高的建築，以其獨特的雙C狀圓弧設計聞名。（記者李惠洲攝）

翻開台灣眷村的歷史，眷村多半位於軍事要塞周邊，通常以紅色大門、低矮房舍及庭院大樹為主要居住環境，位於高雄左營海軍基地附近的果貿社區，前身為果貿三村，是1960年海軍在左營設置的25個眷村之一，當時可容納約2100住戶，主要為海軍軍眷家屬及榮民，是當時南部規模最大的眷村，隨著眷村人口日益增加，原本老舊且低矮的眷舍逐漸不敷使用，於是政府與軍方遂核定眷村改建計畫，將果貿三村改建為集合式住宅，並於1984年完工落成，命名為「果貿社區」，又稱碧海新邨。

果貿社區主體建築共分為13棟大樓，橫跨左營區三個里，包含果貿里、果惠里與果峰里。每棟大樓外牆皆有專屬編號，其中最具特色的是第8、9兩棟呈半圓弧形，形成雙C狀建築，兩棟建築相互映襯，從下往上看猶如同心圓，也是IG熱門打卡景點所在，這兩棟為整個果貿社區最高建築，達18層樓高，果貿社區其餘第1至第7棟為12層樓高，第11至第13棟則為15層樓高。

此設計也有防止住戶窺探台灣最大的左營軍港軍事動態之用，彎曲的建築角度恰好讓住戶彼此遮蔽，形成另類的「保密防諜」巧妙設計。

由於果貿社區獨特的設計，從外觀上看就像鳥籠蜂巢式的集合住宅，其建築密度極高，加上密密麻麻、層層堆疊的鐵窗，使整個社區宛如置身於香港九龍的住宅環境，因此這裡也被網友稱為「小香港」或台版「九龍城寨」。近年來，果貿社區吸引許多網紅和觀光客駐足拍照、打卡取景，也讓這邊成為高雄迅速竄紅的觀光景點。

資深果貿棟委張新旻透露，當初果貿規劃興建全新集合住宅時，政府曾舉辦建築設計比賽，而最終採納的並非第一名設計圖，而是第二名的設計入選，至於為何採用第二名的設計方案，在當年反共復國的年代，可能涉及「國防機密」已無法考證。

從下往上看果貿社區，密密麻麻、層層堆疊的鐵窗，宛如置身在鳥籠中，因此被稱為「高雄小香港」或台版「九龍城寨」。（記者李惠洲攝）

密集且層層堆疊的鐵窗，讓社區外觀看起來像香港的蜂巢式住宅，讓人有種壓迫感。（記者李惠洲攝）

果貿社區因軍事考量，建築高度與彎曲角度能避免住戶直接俯瞰軍港 。（記者李惠洲攝）

密集且層層堆疊的鐵窗，同一個樣式或同一個顏色的鐵窗代表是同一戶家庭。（記者李惠洲攝）

青天白日滿地紅國旗，在果貿社區隨處可見。（記者李惠洲攝）

果貿社區密集且層層堆疊的鐵窗，讓社區外觀看起來像香港的蜂巢式住宅，因此被稱為「高雄小香港」而爆紅。（記者李惠洲攝）

果貿社區第8、9棟的圓弧形設計，屬整個果貿社區最高的兩棟，樓高約18層樓。（記者李惠洲攝）

從果貿社區中央公園往上仰拍，是IG熱門打卡景點所在位置角度，可以將同心圓建築與公園綠樹一同入鏡。（記者李惠洲攝）

果貿社區第8、9棟的圓弧形設計圍繞著中央公園，在視覺上形成獨特的景觀，相當有張力。（記者李惠洲攝）

果貿社區每一棟建築的頂部外觀磁磚上，都有標記所屬的「數字」棟號。（記者李惠洲攝）

果貿社區外觀雖老舊，依然有上千民眾在此生活。（記者李惠洲攝）

果貿社區每到國慶日或是國家紀念日，總會有上百幅青天百日滿地紅的國旗高掛廣場。（記者李惠洲攝）

「果貿社區」為何採用第二名的設計方案，可能涉及「國防機密」已無法考證。（記者李惠洲攝）

從最高的第8、9棟俯瞰，可見其它棟的樓層都比較低，後方則為柴山。（記者李惠洲攝）

許多住戶種殖的盆栽，也慢慢地在樓層間蔓延開來。（記者李惠洲攝）

果貿社區曾是南台灣最大眷村聚，裡頭住著許多軍官將領與眷屬。（記者李惠洲攝）

「果貿社區」第10棟號。（記者李惠洲攝）

果貿社區每一棟建築的頂部外觀磁磚上，都有標記所屬的「數字」棟號。（記者李惠洲攝）

