為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國二到68歲跨世代合體！曉明女中62週年校慶 鼓號樂隊感動全場

    2025/12/24 16:25 記者蔡淑媛／台中報導
    曉明女中62週年校慶，鼓號樂隊校友學姊與管旗隊初二學妹橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演出。（記者蔡淑媛攝）

    曉明女中62週年校慶，鼓號樂隊校友學姊與管旗隊初二學妹橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演出。（記者蔡淑媛攝）

    曉明女中今天62週年校慶，70名昔日鼓號樂隊校友學姊，最資深團員已68歲，與現在樂旗隊111名在校初二學妹，橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演奏，以音樂演奏搭配隊形圖案變化，共同表演同時圓與百合花，獲得滿堂采，充滿傳承與青春的感動。

    曉明女中初中鼓號樂隊1969年成立，1995年轉型為樂旗隊走入歷史，學校50週年慶時鼓號樂隊校友串連重組演出，獲得熱烈回響，今年62週年校慶也是鼓號樂隊轉型30週年，重啟鼓號樂隊，合體演奏。

    校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，傳遞真、善、美、聖核心精神，重現鼓號樂隊風采，與初二管樂團、旗隊學妹合體，呈現最動人的薪火相傳，接續登場的在校生管旗隊，以「赤壁」展現青春的勇氣與智慧，最後全校場齊唱「生日快樂歌」，樂聲迴盪。

    學姊鼓號樂隊歷經1年練習，最後1個月更是緊鑼密鼓每隔2、3天就要排練，68歲、第8屆的學姊傅蒨雯直呼恍如隔世，不過她笑說，出隊時其實和50年前感覺一樣，當年揹小鼓，現在換成揮指揮棒，能與小學妹們共同完成表演，更興奮。

    第16屆校友鼓號樂隊召集人呂幸美則說，成員50、60歲，要克服體力挑戰、將傳統隊形e化、適應行進速度變化，尤其穿上高跟靴子要跟上學妹平底鞋滑步，很是辛苦，團練一年很想放棄，但為了表演給已經83歲的創隊老師李瑞玲看，堅持苦練，終於讓老師見證他們寶刀未老。

    學妹也說能與學姊共同演出也直呼「學姊好棒！」管旗隊指揮林妍蓉說，「學姊們展現的是精神，我們則是努力演出」。

    這次鼓號樂隊與樂旗隊共同演出，橫跨52年的世代合作，有校友從美國、香港港特地回台，也有母子檔同台，校長劉美嘉說，這次跨世代合作表演，代表薪火相傳，「學妹不要怕，學姊在這裡」象徵曉明人守護與傳承不息。

    鼓號樂隊校友學姊，最資深團員68歲的傅蒨雯（右）、第16屆60歲呂幸美（中），與第25屆學妹共同演出。（記者蔡淑媛攝）

    鼓號樂隊校友學姊，最資深團員68歲的傅蒨雯（右）、第16屆60歲呂幸美（中），與第25屆學妹共同演出。（記者蔡淑媛攝）

    曉明女中鼓號樂隊校友學姊，與管旗隊初二學妹，橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演出。（記者蔡淑媛攝）

    曉明女中鼓號樂隊校友學姊，與管旗隊初二學妹，橫跨第8屆到60屆的跨世代合體演出。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊以「赤壁」展現青春的勇氣與智慧。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊以「赤壁」展現青春的勇氣與智慧。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊以「赤壁」展現青春的勇氣與智慧。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊以「赤壁」展現青春的勇氣與智慧。（記者蔡淑媛攝）

    校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，重現鼓號樂隊風采。（記者蔡淑媛攝）

    校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，重現鼓號樂隊風采。（記者蔡淑媛攝）

    校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，不斷變換隊形，重現風采。（記者蔡淑媛攝）

    校友學姊鼓號樂隊以「同心圓」、「校徽百合」隊形，不斷變換隊形，重現風采。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊去年參加台灣樂旗大獎賽與建國中學同獲金牌並獲評審團特別獎。（記者蔡淑媛攝）

    管旗隊去年參加台灣樂旗大獎賽與建國中學同獲金牌並獲評審團特別獎。（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播