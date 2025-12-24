1919鞋盒傳愛 18年送出超過11萬份耶誕禮物

台東迦南1919陪讀班的孩子們，開心領取耶誕鞋盒。（圖由基督教救助協會提供）

今晚（24日）為平安夜，不少民眾喜歡交換禮物，但許多弱勢家庭連下一餐在哪都在煩惱，基督教救助協會自2007年起，邀請企業贊助禮物鞋盒，為孩子點亮溫暖，推動「1919鞋盒傳愛」公益活動，18年來累計已送出11萬2373份鞋盒，今年有23家愛心企業與團體響應，共送出4373份禮物。

救助協會指出，「1919鞋盒傳愛」公益活動的精神，正是希望在孩子最容易感受到差距的聖誕節，傳遞一個簡單卻重要的訊息「你被記得，你不孤單。」救助協會秘書長鄭夙珺表示，「1919鞋盒傳愛」能持續18年，關鍵在於企業與社會大眾長期的信任與同行，特別是多年來持續認捐的企業團體。

救助協會表示，如新竹五尖1919陪讀班的小翔（化名）就讀國小3年級，來自泰雅族家庭，父親在獄中服刑，母親是臨時板模工，母子擠在狹小套房，生活非常拮据，小翔初到陪讀班時，因情緒表達困難，常在課堂上失控，與同學發生衝突。

還好在陪讀班老師左左的長期陪伴下，透過課業輔導、手作活動、情緒引導，與品格教育，小翔逐漸學會辨識與表達情緒，也改善了人際互動，過去3年來，每逢收到「1919鞋盒傳愛」，小翔總是迫不及待開箱，並主動與同學分享。左左表示：「他最大的改變，就是情緒不再失控，能平靜面對挫折了。」

台東迦南1919陪讀班的小浩（化名）則是家中7個孩子的老四，父母忙於工作、排行居中，他從小習慣用搞怪行為吸引注意，老師曾渟雯耐心傾聽與引導，現在小浩已逐漸學會表達感受，也懂得如何與同學相處了，收到耶誕鞋盒後，小浩會把用不到的物品分享給弟妹或同學，還常說：「我用不到的，別人可能會需要。」曾渟雯感動地說：「他不是調皮，只是渴望被看見。」

基督教救助協會希望，透過提供耶誕禮物，讓孩子知道「自己沒有被忘記」。（圖由基督教救助協會提供）

