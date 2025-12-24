為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北捷隨機傷人引恐慌 內政部大推「3款必備APP」助自保

    2025/12/24 16:23 即時新聞／綜合報導
    內政部推薦民眾下載「110視訊報案」、「警政服務」、「急救先鋒」等3款APP以備不時之需。（圖擷取自內政部臉書）

    內政部推薦民眾下載「110視訊報案」、「警政服務」、「急救先鋒」等3款APP以備不時之需。（圖擷取自內政部臉書）

    19日北捷隨機傷人事件引發社會恐慌，也讓民眾更加關注意外發生時的自保方式。尤其在緊急時刻，往往難以冷靜撥打110並完整說明案發經過，對此不少網友推薦下載內政部警政署推出的「110視訊報案」APP；內政部也同步分享另外2款APP，強調危急時刻派得上用場。

    內政部昨（23）日在臉書發文推薦3款APP，呼籲民眾提前下載、預作準備，關鍵時刻靠的不是臨時反應，而是平時的準備，有些狀況不會事先預告，多一分準備，發生時就能多一分安心。民眾平時可先準備好3款APP，第一是「110視訊報案」，具備即時定位功能，可快速掌握報案位置，並能以文字對談或視訊方式報案，即使不便出聲也能求助，還可回傳現場影像，協助警方即時判斷狀況並迅速派遣警力。

    第二款為「警政服務」APP，除可即時查詢防空避難處所外，也能介接110視訊報案功能，同時提供交通與治安資訊，以及多項警政線上服務。內政部表示，只要平時熟悉操作，遇到狀況時即可一次完成多項需求。

    第三款則是「急救先鋒」，可接收附近OHCA（到院前心肺功能停止）案件通知，提供CPR節拍指引，協助正確施作，並顯示病患位置及AED即時定位與導航，同時也具備急救教學功能，幫助把握黃金救援時間，爭取更多存活機會。

    內政部強調，這些APP不是等到需要時才想起，而是平時就要先準備好，才能在關鍵時刻不慌不亂。防災與安全不靠運氣，而是靠準備，呼籲民眾立即下載，也提醒身邊親友一同做好準備。

