卡司比公家單位誇張！彰基年終演唱 告五人、董事長、大支嗨翻醫護

總院長陳穆寬感謝醫護人員的辛勞，大家好好享受音樂所帶來的快樂。（圖由彰基提供）

彰化基督教醫學中心昨天（23日）晚間盛大舉辦年終歲末演唱會，告五人、宇宙人、大支、董事長樂團等多組重量級音樂人輪番上台演出，豪華卡司讓台下700多名醫護人員跟隨藝人們的歌聲、舞蹈熱情搖擺，全場嗨翻天，有醫護人員直呼「比公家單位還誇張」；彰基總院長陳穆寬說，希望透過這次音樂節，讓大家在忙碌的醫療工作之餘，能有一個完全放鬆、被肯定且充滿尊榮感的時刻，在音樂中找回服務的熱情與力量。

音樂節開幕儀式由金曲樂團宇宙人擔任開場嘉賓，他們一上台便以輕快的節奏與多首膾炙人口的經典作品瞬間點燃全場氣氛，讓平日嚴謹專注的醫護人員釋放壓力，隨著旋律輕快搖擺。隨後，饒舌教父大支以充滿生命力與社會關懷的歌詞觸動人心，台語創作歌手鍾綺以細膩嗓音帶來溫暖慰藉；搖滾指標Tizzy Bac則以獨特的音樂美學展現搖滾張力。而當壓軸嘉賓—超人氣Z世代天團告五人登場時，現場尖叫聲震耳欲聾，多首膾炙人口的經典歌曲引發全場大合唱，將音樂節的氣氛推向最高潮，現場燈火與螢光棒交織，形成一片燦爛星海。

彰基總院長陳穆寬指出，昨晚是第1場，可惜的是彰基近萬名員工，只有700多位能夠入場，他要感謝所有醫護人員的辛勞，長期面對急、重、難、罕症的患者都承受巨大的壓力，因此，藉由第一屆彰基醫護音樂節來療癒他們的心靈。歲末演唱會將在23、24、26日舉行，這3天的演唱會將醫院打造成「三天三夜的 Live House」。

饒舌教父大支唱出彰化的美與人情溫暖，謝謝彰基醫護辛勞。（圖由彰基提供）

超人氣Z世代天團告五人壓軸登場，將音樂節的氣氛推向最高潮。（圖由相信音樂提供）

彰基醫護人員化身小粉絲，近距離感受藝人的舞台魅力盡情搖擺。（圖由彰基提供）

