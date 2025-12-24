為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    準備領錢了！ 嘉縣大林預計明年3月底普發3000元

    2025/12/24 14:34 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣大林鎮長許有疆（左）表示普發現金將由公庫自有財源稅收支應。（圖由大林鎮公所提供）

    嘉義縣大林鎮代表會今天通過公所所提「嘉義縣大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，確定每位鎮民將發放現金3000元，成為全縣18個鄉鎮市第8個普發現金者。鎮長許有疆表示，普發現金總預算約9000萬元，將由公庫自有財源稅收支應，預計於明年3月28、29日2天發放，並將設計導入抽獎機制，鼓勵民眾在地消費、促進大林鎮內需經濟。

    許有疆這個月15日宣布開全台先例，發放韌性農業竹筍復耕紓困金，宣告每分地補助2000元，並預計於明年1月20日至1月23日依里別通知符合資格的農民到公所領取，當時就預告將普發樂活消費金，希望透過「雙普發」機制，帶動大林整體經濟發展。該鎮民樂活消費金自治條例，今天獲得代表會全力支持通過提案，公所隨即展開相關作業，預計明年3月底發放。

    嘉義縣目前已發放現金的有義竹鄉5000元，另已通過預算編列將發放的為太保市3000元、朴子市2000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元、梅山鄉3000元與新港鄉3000元。

