    首頁 > 生活

    宜縣2場跨年晚會 宜檢成立反恐應變小組啟動安全防護網

    2025/12/24 14:42 記者江志雄／宜蘭報導
    宜檢檢察長王以文（中，穿西裝者）到宜蘭縣警局召開重大隨機暴力事件防制暨反恐聯繫會議。（圖由宜檢提供）

    台北捷運發生連續攻擊事件後，各縣市陸續啟動防制措施，宜蘭地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組統籌因應，檢察長王以文要求針對轄內經常發表偏激、恐嚇、極端言論的團體、個人，加強情資蒐報及即時通報防患未然。

    宜蘭縣境的宜蘭市、羅東鎮將在31日晚間同步舉辦跨年晚會，近日內另有二結王公廟王公文化節系列活動，宜蘭地檢署攜手宜蘭縣政警局、縣府政風處、調查局宜蘭縣調站，建構多層次安全防護網絡。

    宜蘭地檢署今天（24日）指出，檢察長王以文昨天下午率領宜檢主任檢察官陳怡龍等人，到宜蘭縣警局召開重大隨機暴力事件防制暨反恐聯繫會議，鎖定宜蘭縣跨年活動與各類節慶安全維護作整體盤點，研商如何即時通報、迅速偵處、跨機關聯繫等精進作為。

    王以文一行人隨後轉往縣府政風處，確立應變小組與政風體系聯繫窗口，政風處長林六山允諾，所屬政風人員將對轄內重大活動進行高強度場地巡檢，掌握安全維護狀況，透過宜蘭縣政風業務聯繫協調中心，跟宜檢密切聯繫，防堵恐嚇、模仿、散布恐懼等不法情事。

