望安將軍漁港突現大量油污 疑漁船偷排放機油

將軍南漁港出現大量油污，黃澄澄顏色相當刺眼。（望安鄉公所提供）

望安將軍離島漁港今（24）日突現大批油污，漂浮在港區之中，黃澄澄顏色在藍色海面，格外令人怵目驚心！經將軍安檢所發現後緊急通報各單位展開搶救，望安鄉公所秘書柯福洋率先由望安本島搭船趕抵現場坐鎮指揮，海保署澎湖工作站、澎湖縣政府環保局派員，攜帶吸油棉及攔油索等物品搭船前往。

根據了解，今日中午10時50分，將軍南安檢所所長鄭凱駿少校巡視港區，發現港區有油污情形，初估約8x3平方公尺。10時55分通報澎湖縣政府環保局、將軍村村長、海保署站長及望安鄉公所等單位，緊急動員應變處理。

距離最近的望安鄉公所，立即由秘書柯福洋領軍，搭乘八兆之星（交通船）由望安跨海前往，並攜帶吸油棉等至一海之隔的將軍南漁港處置。海保署、環保局都派員趕往現場，並攜帶更多吸油棉前往支援，由柯福洋坐鎮指揮，將軍南安檢所及鄉公所人員展開鋪設吸油棉及打撈作業，避免油污污染隨波逐流，引發海洋生態危機。

初步研判油污評估為漁船機油，但目前無法確定是那艘漁船涉嫌偷偷排放，將由海保署與環保局進行清查，將揪出幕後偷排機油禍首，除了依法開罰之外，還可能吃上刑責，因此相關單位呼籲漁民船上廢油，請依照相關處理程序處理，不要任意排放入海，不僅污染海洋資源，還會讓自己觸法。

望安鄉公所與安檢弟兄，鋪設吸油棉展開清理作業。（望安鄉公所提供）

