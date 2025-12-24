林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

嘉市衛生局稽查人員發現林聰明沙鍋魚頭店家部分環境衛生待改善，已要求限期改善。（圖由嘉市衛生局提供）

嘉義市人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」近來陷入食安風暴，有網友爆料，在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋，業者除第一時間致歉以外，今天再度公告進行營運調整，光華分店即日起自主休業進行無限期整頓，全面檢視環境、流程與管理標準，完成前將不恢復營業；中正路門市自今日起至28日共停業5日，完成後清消後，視改善進度彈性復業。

店家公告表示，為全面落實食品安全與環境衛生標準，22及23日自主休業期間做全店清潔與內部檢視，請病媒公司到門市與街區全面消毒措施，並配合衛生局2度到店督導稽核檢查，相關查核2間門市皆均依法規完成，符合規定標準。

請繼續往下閱讀...

店家指出，將全面檢視環境、流程與管理標準，再往上提升，並自我要求進一步進行全面整頓與優化，因此決定延長休業。

店家強調，已針對5大面向進行加強作為，包括門市暫停營業進行全面清潔與消毒、加強排水孔、防蟲設施密合檢查、提高外部環境巡查頻率（含水溝周邊）、重新教育門市同仁異物風險辨識與回報流程及供應鏈與物流動線再度全面確認。

嘉市人氣店家「林聰明沙鍋魚頭」爆出食安危機，今天再度公告進行營運調整。（圖擷取自林聰明沙鍋魚頭臉書專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法