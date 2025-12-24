為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄內門總鋪師大年初二呷辦桌熱銷 首推外帶年菜在家呷辦桌

    2025/12/24 14:36 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄內門總鋪師大年初二回娘家呷辦桌熱銷。（記者陳文嬋攝）

    高雄內門總鋪師大年初二回娘家呷辦桌熱銷。（記者陳文嬋攝）

    高雄市內門區被譽為「台灣總鋪師故鄉」，大年初二回娘家呷辦桌今開放熱銷，農業局輔導內門區農會首推5道外帶年菜，讓民眾都有口福，在家也能呷辦桌。

    內門區宋江陣聞名國際，帶動辦桌文化，全區外燴廚師超過50人，密度居全台之冠，形成特色飲食文化聚落，尤其惡地孕育龍眼、鳳梨、荔枝等特色農產水果風味濃郁，加上畜牧產業發達，為外燴料理提供優質且穩定食材來源。

    「初二回娘家呷辦桌」今年邁入第12年，每年開放訂桌創下秒殺紀錄，成為全台年節指標盛事，卻受限場地無法增加桌數，許多民眾無法參加，農業局輔導內門區農會首推5道年菜，方便民眾預購、宅配到府，讓內門總鋪師經典手路菜，不再只是大年初二限定，整個年節都能成為全家圍爐好菜。

    內門區農會表示，大年初二2月18日「駿馬奔騰呷辦桌」將席開400桌，在內門南海紫竹寺前廣場登場，嚴選放山雞、腿庫、筍干等在地食材，規劃10道兼具節慶寓意與傳統風味佳餚，每桌定價8200元，並加贈精緻禮盒，這次活動採雙軌並行方式，民眾可認購限量實體辦桌，或訂購年菜回家復熱享用。

    內門總鋪師大年初二回娘家呷辦桌，推出十道佳餚熱銷。（記者陳文嬋攝）

    內門總鋪師大年初二回娘家呷辦桌，推出十道佳餚熱銷。（記者陳文嬋攝）

    首推5道外帶年菜，民眾在家也能呷辦桌。（記者陳文嬋攝）

    首推5道外帶年菜，民眾在家也能呷辦桌。（記者陳文嬋攝）

