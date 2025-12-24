東北季風挾帶境外污染物 今明2天南部空品亮橘燈

環境部提醒，東北季風增強，可能挾帶微量境外污染物移入，預估今明兩日南部區域可能為「橘色提醒」等級，請民眾多加留意。（資料照）

今天是平安夜！環境部提醒，受到東北季風增強，可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，今明2日南部區域可能為「橘色提醒」等級，請民眾多加留意。

環境部表示，今日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

環境部續指，明日大陸冷氣團南下及影響，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。預計宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

