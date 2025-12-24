中華郵政營收谷底反彈 王國材：預估稅後淨利達百億元

王國材說，預估今年公司稅後淨利可達100億元。（記者林志怡攝）

今年受到美國關稅政策衝擊，新台幣匯率短期內大幅升值，中華郵政營運一度遭受挑戰，董事長王國材坦言，公司在今年6月面臨很大虧損，所幸今年下半年台股上揚、新台幣匯率回穩，預估今年稅後淨利可達100億元，自2023年的低點後持續回升。

王國材說明，中華郵政營收在2023年虧損16.5億元，2024年回升至淨利26.5億元，今年雖受到美國關稅政策衝擊，公司因為虧損，在6月提領責任準備金106億元，但透過資金運用團隊與全體同仁努力拓展郵務、儲匯、壽險等業務，當時已略有成效。

請繼續往下閱讀...

此外，王國材表示，隨著年底投資環境回穩，中華郵政今年已經轉虧為盈，預估年底稅後淨利可達到100億元，且存回150億元的責任準備金。

王國材也提到，公司配合政府政策，發揮普惠金融精神，推展微型保險與小額終老保險，協助更多弱勢族群獲得基本保障，建構社會安全網，在普發1萬期間，也提供直接入帳、登記入帳、ATM領現及臨櫃領現服務。

截至今年12月23日，中華郵政提供普發1萬服務超過839萬人次。王國材說，其中直接入帳、登記入帳計450萬人次、ATM領現有136萬人次、臨櫃提領有254萬人次。

王國材說，郵政業務上，隨著數位化潮流，今年丹麥郵局已經全面停止平信投遞並拆除郵筒，中華郵政每年投遞量也以約2780萬件的速度減少，每年收入減少約3億元，因此公司需要轉型，快捷、包裹是轉型重點，而2026年適逢馬年，也是中華郵政130歲生日，公司將持續以熱情、積極的態度，堅定完成轉型與再成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法