土城司法園區5株珍貴樹木移植 養護監測延長至5年

珍貴樹木是本市重要綠色資源，也是重要的生態景觀資源，因此涉及移植或各項相關計畫的議題時，皆會進行嚴謹的審查過程。

新北市政府樹木保護委員會23日召開本年度最後一次大會，審議通過土城司法園區內5株珍貴樹木移植計畫，並決議延長移植後養護監測期至5年，以更嚴謹機制確保珍貴樹木移植後的長期健康與存活。

綠美化環境景觀處長林俊德指出，珍貴樹木不僅是城市重要的綠色資源，也是關鍵的生態景觀，因此凡涉及移植或開發相關計畫，審查程序皆相當嚴謹。此次審議的土城司法園區案，包含編號1114香楠、1115九丁榕、1116香楠、1117香楠及1118樟樹等5株珍貴樹木，已歷經3次提報樹保大會審議，經多次討論與修正，除確認施工期間各項程序完備外，也特別著重於移植後的養護、監測及保護配套，確保計畫具體可行。

林俊德表示，雖然近年樹木移植技術日趨成熟，但實務執行仍具一定風險，因此本案通過後，後續仍將借重樹保委員的現場經驗與學術專長，持續協助監督移植過程中的施工手法及移植後的養護情形，確保5株珍貴樹木能順利適應新環境並健康生長。

此外，公有樹木媒合平台已同步上架土城司法園區內其他需移植樹木的基本資料，包括樹胸徑、樹高及現況照片，歡迎市內有植樹需求的單位上網查詢。市府盼透過「適地、適木、適種」的原則，讓樹木在合適環境中延續生命，持續守護新北市珍貴的綠色資源。

