歷經921、0206大地震 南市5公有市場完成耐震補強

南市開元等5處公有零售市場啟用已逾30年，如今已全數完成耐震補強工程。（圖由南市經發局提供）

台南市新市、仁德、文華、善化及開元等5處公有零售市場啟用已逾30年，歷經921震災及0206大地震衝擊，南市府透過專業結構安全評估，確認有強化需求，爭取中央支持，投入總經費1億6千多萬元完成耐震補強工程。

南市經發局表示，工程完成後，市場建物可承受最高達6級震度，除了明顯提升結構安全性外，並同步改善採光、動線與整體環境，提供攤商穩定營運條件，讓市民享有更安心、舒適的採買體驗。

經發局表示，台灣位處地震帶，公有設施安全絕不容輕忽。市府持續推動市場建築耐震與環境改善，迄今已完成10處市場補強作業，後續仍會依評估結果滾動辦理，持續打造安全無虞的消費空間，保障市民生命財產安全。

市場處代理處長林士群表示，這次補強後，建物安全係數提升，消費環境全面優化，未來將同步推動市場活化、品牌行銷與服務升級，帶動地方商機，打造更安全、友善、具特色的公有市場新樣貌，後續市府市場處也會協同自治會推動一些促銷活動，讓配合政策的市場一起再迎繁榮。

南市仁德市場鋼結構搭配制震壁完成照。（圖由南市經發局提供）

