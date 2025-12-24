為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歷經921、0206大地震 南市5公有市場完成耐震補強

    2025/12/24 13:43 記者蔡文居／台南報導
    南市開元等5處公有零售市場啟用已逾30年，如今已全數完成耐震補強工程。（圖由南市經發局提供）

    南市開元等5處公有零售市場啟用已逾30年，如今已全數完成耐震補強工程。（圖由南市經發局提供）

    台南市新市、仁德、文華、善化及開元等5處公有零售市場啟用已逾30年，歷經921震災及0206大地震衝擊，南市府透過專業結構安全評估，確認有強化需求，爭取中央支持，投入總經費1億6千多萬元完成耐震補強工程。

    南市經發局表示，工程完成後，市場建物可承受最高達6級震度，除了明顯提升結構安全性外，並同步改善採光、動線與整體環境，提供攤商穩定營運條件，讓市民享有更安心、舒適的採買體驗。

    經發局表示，台灣位處地震帶，公有設施安全絕不容輕忽。市府持續推動市場建築耐震與環境改善，迄今已完成10處市場補強作業，後續仍會依評估結果滾動辦理，持續打造安全無虞的消費空間，保障市民生命財產安全。

    市場處代理處長林士群表示，這次補強後，建物安全係數提升，消費環境全面優化，未來將同步推動市場活化、品牌行銷與服務升級，帶動地方商機，打造更安全、友善、具特色的公有市場新樣貌，後續市府市場處也會協同自治會推動一些促銷活動，讓配合政策的市場一起再迎繁榮。

    南市仁德市場鋼結構搭配制震壁完成照。（圖由南市經發局提供）

    南市仁德市場鋼結構搭配制震壁完成照。（圖由南市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播