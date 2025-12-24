為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北家庭教育中心推「家庭教育輔導計畫」 個別化支持助親子對話

    2025/12/24 14:24 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局指出，家庭教育中心推動「家庭教育輔導計畫」，依家庭需求提供個別化支持。（圖由新北市教育局提供）

    為協助學校因應學生在校重大違規事件與特殊行為，新北市教育局指出，家庭教育中心推動「家庭教育輔導計畫」，依家庭需求提供個別化支持。家教中心主任王瑞邦表示，去年度協助229件個案，今年度提升至287件，服務量能逐年成長，顯示家長更願意求助，家教中心服務聚焦於「看懂孩子、理解衝突、練習溝通、重建規範」，協助家長從理解出發，逐步重建正向親子關係。

    家教中心指出，教育現場經常發現家長並非不願參與親師溝通，而是「不知道怎麼開始」，而孩子的行為背後，經常反映的是壓力、挫折與求救訊號，家長願跨出第一步、家校形成支持網絡，能減少親子對立，也有助於學生回到穩定學習與生活軌道。

    王瑞邦說，個別化家庭教育價值，在於整合親職與校內輔導力量，透過親師合作為家庭創造改變的可能；多位教師回饋，透過個別化家庭教育，家長回應度明顯提升，學生行為也逐步改善，有家長也分享，對學校的疑惑與擔憂逐漸轉為理解與合作，從不知如何面對，到理解孩子情緒與壓力，也改善親子關係。

    教育局表示，市府將持續透過家庭教育檢核加分制度，鼓勵學校落實前端觀察、服務連結與後端追蹤的輔導流程，強化跨處室協作與資源銜接。

