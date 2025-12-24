為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    轉乘享優惠！ 搭「965」台灣好行九份金瓜石線 送「177」瑞芳觀光巴士1段票

    2025/12/24 13:39 記者黃政嘉／新北報導
    左起台北客運總經理李建文、新北市交通局副局長林麗珠、陽明交通大學教授閻姿慧、王晉元共同宣傳177路線優化方案。（記者黃政嘉攝）

    左起台北客運總經理李建文、新北市交通局副局長林麗珠、陽明交通大學教授閻姿慧、王晉元共同宣傳177路線優化方案。（記者黃政嘉攝）

    「177，一起遊瑞芳！」台北客運今年4月起配合新北市府營運177瑞芳觀光巴士路線，在與陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心合作下，發現177路線部分時段較多乘客，為改善載客不均擁擠問題，業者試辦優化方案，明年1月1日起至3月31日，推出搭「965台灣好行九份金瓜石線」送177線1段票，民眾可於北北基好玩卡網站購買套票，或直接使用悠遊卡享轉乘優惠。

    陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心教授王晉元、閻姿慧執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，經電子票證分析，177路線部分熱門班次在水湳洞到黃金博物館區間乘車人數逾20位，因此建議導入預約系統以及透過路線轉乘套票，吸引旅客跨線轉乘。

    新北市交通局副局長林麗珠表示，台北客運配合政策營運東北角路線，盈虧自負，希望透過優化方案，讓更多人知道177路線，拓展服務範圍，未來跟965路線同樣變成黃金路線，帶動東北角觀光。

    台北客運總經理李建文表示，965路線共6段票，行經雙北市區到瑞芳金瓜石地區，可在瑞芳區的區民廣場站轉乘177路線到深澳漁港、黃金博物館等景點，177路線共2段票，目前優化方案，965備22至40輛車，177備4輛車投入載運，盼遊客在轉運過程從容不迫，好好享受美景。

    王晉元表示，177路線行經瑞芳、金瓜石景點路段，經統計模型分析，發現某些時段相當擁擠，所以結合2觀光路線，省一段票錢，且能預約座位，玩累了上車確保有座位坐。

    台北客運說明，民眾可於「北北基好玩卡」網站購買965線車票，隨即贈送177線預約車票，旅客分別持車票QR code搭乘，轉乘限當日有效，965線去程票不限搭乘班次，177線為預約班次，於購買套票時選擇欲搭乘班次。或直接使用悠遊卡1小時內轉乘，享177線1段票免費。

    台灣好行965路線共6段票，行經雙北市區到瑞芳九份、金瓜石地區。（記者黃政嘉攝）

    台灣好行965路線共6段票，行經雙北市區到瑞芳九份、金瓜石地區。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播